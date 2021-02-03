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Рубрика: В мире

На Украине попросили YouTube заблокировать закрытые Зеленским телеканалы

Текст: Алла Владимирова

Украинское министерство культуры направило в YouTube запрос с требованием заблокировать закрытые ранее указом Зеленского оппозиционные телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина". Об этом сообщил глава ведомства Александр Ткаченко, отвечая на вопрос, правда ли министерство намерено отправить соответствующий запрос.

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
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"Мало того, уже направили официальный запрос... Мы направляем, в соответствии с протоколами YouTube, сообщаем им, что есть соответствующие решения органов государственной власти Украины для того, чтобы они, согласно своему протоколу, приняли это решение в дальнейшем", - заявил Ткаченко в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также их владельцу, депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарасу Козаку, санкций сроком на пять лет. В офисе президента этот шаг ожидаемо объяснили борьбой с "российской пропагандой". Телеканалы вынужденно ушли из эфира и ведут трансляцию через YouTube.

В мире экс-СССР Украина Компании Информационные технологии YouTube

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