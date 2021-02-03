Найден ЛуАЗ без пробега, который простоял в гараже 32 года

Roma Urraco рассказал об очередной "капсуле времени". На этот раз блогеру удалось найти и приобрести ЛуАЗ-969М.

ЛуАЗ-969М 1989 года выпуска почти всё время простоял в гараже на колодках. Внедорожник сохранился в оригинальном виде. Пробег составляет всего 97 километров.

Компактный автомобиль, окрашенный в классический зелёный цвет, "обут " в заводскую грязевую резину спереди. Сзади установлена резина от "Москвича". Примечательно, что на данном экземпляре никогда не стояли регистрационные номерные знаки, а в машине была обнаружена бирка с ценой в 5100 рублей.

Помимо этого, на частично повреждённом тенте даже остались целыми пломбы. Сам кузов без коррозии и повреждений. Что касается четырёхместного салона, то в нём хранятся колёса и запчасти.

Блогер планирует провести процедуру детейлинга и сделать полное техническое обслуживание советского внедорожника.

Глубоко модернизированный -969М выпускался на Луцком автозаводе в период с 1979 по 1996 годы. Полноприводный автомобиль оснащался 4-цилиндровым бензиновым двигателем объёмом 1,2 литра (40 л. с.) и четырёхступенчатой "механикой ".

Фото: скриншот с youtube.com