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Рубрика: Культура

Объявлен список номинантов на кинопремию "Золотой глобус"

Текст: Сусанна Альперина
В этом году премия "Золотой глобус" будет проходить 28 февраля. Впервые лауреатов объявят в формате видеотрансляции, которая будет проводиться сразу из двух городов - Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Ведущих в этом году тоже будет двое (что происходит впервые) - Тина Фей и Эми Полер. Один из них будет находиться в банкетном зале Rainbow Room на территории Рокфеллер-центра в Нью-Йорке, другой - в отеле Beverly Hilton в Калифорнии. Сегодня стали известны списки номинантов за лучшие достижения в кино-теле- и интернет индустрии за 2020-й год.
Фото: AP Фото: AP
Фото: AP

Ранее было оглашено, что почетной премии имени Сесиля Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа будет удостоена Джейн Фонда - актриса, четырехкратная обладательница "Оскара". В этом году ей исполнилось 83 года. Премия имени Кэрол Бернетт за достижения в области телевидения будет вручена режиссеру, сценаристу и продюсеру, лауреату шести премий Emmy - Норману Лиру. Ему сейчас 98 лет.

Фото: Sundance Institute/youtube.com
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Посмотрим, как распределились в основных номинациях списки претендентов на победу. За награду в номинации "Лучший драматический фильм" будут соревноваться пять картин. Это "Отец" режиссера Флориана Зеллера, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Манк" Дэвида Финчера, "Девушка, подающая надежды" - Эмиральда Феннел и "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина.

Соркин, Финчер, Чжао и Феннел - каждый из них может быть назван лучшим режиссером. С ними в номинации Реджина Кинг - за фильм "Одна ночь в Майами".

"Лучший телесериал - комедия или мюзикл" - на это звание претендуют "Великая", "Эмили в Париже", "Бортпроводница", "Шиттс Крик" и "Тед Лассо".

"Лучшая комедия или мюзикл" - фильм: "Борат 2", "Гамильтон", "Зависнуть в Палм-Спрингс","Выпускной" и "Мьюзик".

В номинации "Лучший драматический телесериал" -"Мандалорец", "Корона", "Озарк" , "Страна Лавкрафта" и "Рэтчед".

Особое внимание стоит обратить на то, что целое созвездие ярчайших актеров фигурирует в различных номинациях шорт-листа: и Брайан Крэнстон, и Сара Полсон, и Оливия Колман, и Джаред Лето, и Хью Грант, и другие.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
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Нельзя не отметить и яркую тенденцию. Стриминговые сервисы - лидеры в номинациях в этом году. У Netflix в целом 42 номинации, у Amazon - 10, у Hulu - 9.

И любопытна ситуация с фильмом "Минари". Он мог попасть в основные номинации. Но из-за того, что в нем диалоги на корейском (сам фильм американский), его поставили в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке".

Картин из России в этом году в шорт-листе "Золотого глобуса" нет.

С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте "Золотого глобуса" или здесь.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Премия "Золотой глобус"

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