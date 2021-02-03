Основатель Amazon покинет пост гендиректора корпорации

Один из самых богатых людей в мире, основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос принял решение уйти с должности генерального директора компании. Впрочем, он займет другой руководящий пост.

"Основатель и генеральный директор Джефф Безос перейдет на должность исполнительного председателя [совета директоров] в третьем квартале 2021 года", - сообщила компания на своем сайте.

Отмечается, что место Джеффа Безоса займет Энди Джесси.

Напомним, по итогам 2020 года Безос стал вторым в мире человеком по величине состояния, уступив основателю Tesla Илону Маску. До этого он возглавлял рейтинг миллиардеров с октября 2017 года.