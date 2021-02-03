В Кремле заявили об оправданности ускоренной регистрации "Спутник V"

"Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность российской вакцины, и в том числе подтвердила и оправданность ускоренной регистрации этой вакцины в Российской Федерации", - подчеркнул Песков.

"Ежедневно увеличивается количество стран, которые регистрируют эту вакцину у себя", - констатировал пресс-секретарь президента. "Российская сторона очень активно работает, отвечая на запросы различных стран, которые просят обеспечить поставки этой вакцины", - добавил он.

Конечно, абсолютный приоритет - внутренним потребностям России. Но в самое ближайшее время будет налажено производство и в зарубежных странах, что позволит удовлетворить потребности все большего количества стран в вакцине, надежность, эффективность, а главное - безопасность которой абсолютно доказаны, заключил Песков.