Правительство Италии возглавит бывший глава Европейского центрального банка

Объясняя свое решение, президент дал понять, что страна, задыхающаяся от пандемии и экономических проблем, не может позволить такую роскошь, как досрочные выборы, на которые уйдет неоправданно много драгоценного времени. В столь патовой ситуации ей нужен авторитетный кризисный менеджер, который сможет обуздать астрономический внешний долг Италии (по прогнозам, в 2021 г. он вырастет почти до 160 процентов по отношению к ВВП), взять под контроль вакцинацию, но самое главное - поможет представить на рассмотрение Евросоюза максимально выверенный "план восстановления экономики".

На роль "спасителя нации" был выбран опытный финансист Марио Драги, который в недавнем прошлом руководил не только ЕЦБ (2011-2019 гг.), но и Банком Италии (2005-2011 гг.). За успешную карьеру Драги, успевший побыть также на посту вице-председателя и исполнительного директора Goldman Sachs International, получил прозвище популярного компьютерного героя Супер-Марио.

Европа и фондовые рынки восприняли назначение 73-летнего Драги с нескрываемым энтузиазмом, чего не скажешь об итальянском политическом истеблишменте. "Козырь" в лице бывшего главы ЕЦБ, который так виртуозно вытащил из рукава президент Маттарелла, спровоцировал настоящий цунами среди ведущих партий страны. Сможет ли Супер-Марио заручиться поддержкой обеих палат итальянского парламента - вопрос далеко не праздный.

Так, спиной к Драги повернулось входившее в старый кабмин Движение "5 звезд", которое располагает самым большим количеством мест как в нижней, так и в верхней палатах парламента. Свое отношение "пятизвездочники" объяснили тем, что выбранный президентом кандидат является "апостолом мировой финансовой элиты". Вместе с тем Драги готова безоговорочно поддержать партия бывшего премьера Маттео Ренци, из-за которого, собственно, и разгорелся весь этот политический кризис.

Европа и фондовые рынки восприняли назначение 73-летнего Драги с нескрываемым энтузиазмом

При этом некоторые политические силы пытаются выжать из сложившейся ситуации максимальную выгоду. К их числу, несомненно, относится оппозиционная и популистская "Лига" во главе с Маттео Сальвини. Еще вчера "Лига" ратовала за досрочные выборы и славилась нелюбовью к европейским технократам, а сегодня вдруг стала "кокетничать", пообещав сформулировать свою позицию в ближайшее время. Поведение "лигистов" объясняется тем, что при вышеописанном раскладе именно от этой партии будет зависеть, поддержит ли Марио Драги и его министров парламентское большинство.