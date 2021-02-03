Простота и надежность: за что артиллеристы ценят самоходки "Гвоздика"

Самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" на данный момент являются одними из наиболее распространенных в мире САУ. Они находятся на вооружении почти четырех десятков армий.

Эти самоходки продолжают эксплуатировать российские военные. Есть они и в государствах бывшего Советского Союза, и в вооруженных силах других стран, в том числе входящих в НАТО.

За простоту и надежность "Гвоздики" очень ценят артиллеристы стран Азии и Африки.

На момент принятия на вооружение (это произошло полвека назад) 2С1 была лучшей в своем классе. Конструкторы харьковского тракторного завода широко использовали наработки, полученные при создании многоцелевого легкобронированного транспортера-тягача МТ-ЛБ, который к тому времени уже хорошо зарекомендовал себя в войсках.

Устанавливаемые 122-мм гаубицы 2А31 (свердловское ОКБ-9) могут поражать цели осколочно-фугасными снарядами на дистанции до 15200 метров.

Имеются также активно-реактивные боеприпасы с повышенной до 21900 метров дальностью стрельбы. В боекомплект входят и управляемые по лазерному лучу "Китоловы".

Максимальная скорострельность доходит до 6 выстрелов в минуту.

Самоходки имеют легкое бронирование, защищающее от пуль и осколков. Мощность двигателя 300 л.с. Скорость по шоссе - 60 км/ч, на плаву 4,5 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км. Боевая масса - 15700 кг. Экипаж - 4 человека.

"Гвоздики" активно использовались Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане. Они были брошены в бой с самого начала Ирано-иракской войны.

Позже их задействовали в десятках других вооруженных конфликтах. В настоящее время такие САУ сражаются в Сирии, Йемене и Ливии.

В минувшем году сообщалось, что в Сербии началось обновление 2С1, которые получили электронное оборудование, значительно повысившее возможности этих боевых машин. Ожидается, что такие самоходки будут модернизированы и в других странах.