Раскрыта дата выхода нео-вестерна с Джоли "Те, кто желал мне смерти"

Компания Warner Bros. официально анонсировала дату премьеры фильма "Те, кто желал мне смерти" - многообещающего нео-вестерна с Анджелиной Джоли в главной роли. Как сообщает ScreenRant, она состоится 14 мая этого года одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max.

Фильм основан на одноимённом романе Майкла Корита, события которого разворачиваются среди природных красот штата Монтана. Эксперт по выживанию (её, судя по всему, играет Джоли) и некий подросток случайно становятся свидетелями убийства, после чего от убийц пытаются удрать. А вокруг тем временем бушуют лесные пожары.

Режиссёр - Тейлор Шеридан, которого мы любим за "Любой ценой" и "Ветреную реку", помимо прочего. Он же - автор сценария, наряду с вышеупомянутым Коритой и Чарльзом Ливиттом ("Кровавый алмаз", "В сердце моря").

Каст, кстати, тоже впечатляющий: помимо Джоли в фильме играют Николас Холт, Джон Бернтал и Эйдан Гиллен.

Для окончательного закрепления "Тех, кто желал мне смерти" в списке потенциально мощнейших релизов года осталось дождаться трейлера, который наверняка появится вскоре.