Новости

Студия Marvel представила трейлер нового фильма 16:30
Мартин рассказал, когда намерен закончить продолжение "Игры престолов" 15:43
76-летняя актриса обвинила Адама Драйвера в нападении и хамстве 12:04
Йоргос Лантимос снимет нового "Франкенштейна" с Эммой Стоун 11:05
Вышел русский трейлер сериала о викторианских супергероях "Невероятные" 10:52

Раскрыта дата выхода нео-вестерна с Джоли "Те, кто желал мне смерти"

Новости
    03.02.2021, 15:50
Текст:   Алексей Литовченко

Компания Warner Bros. официально анонсировала дату премьеры фильма "Те, кто желал мне смерти" - многообещающего нео-вестерна с Анджелиной Джоли в главной роли. Как сообщает ScreenRant, она состоится 14 мая этого года одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max.

Фото: Kevin Winter/Getty Images/AFP
Мартин рассказал, когда намерен закончить продолжение "Игры престолов"

Фильм основан на одноимённом романе Майкла Корита, события которого разворачиваются среди природных красот штата Монтана. Эксперт по выживанию (её, судя по всему, играет Джоли) и некий подросток случайно становятся свидетелями убийства, после чего от убийц пытаются удрать. А вокруг тем временем бушуют лесные пожары.

Режиссёр - Тейлор Шеридан, которого мы любим за "Любой ценой" и "Ветреную реку", помимо прочего. Он же - автор сценария, наряду с вышеупомянутым Коритой и Чарльзом Ливиттом ("Кровавый алмаз", "В сердце моря").

Каст, кстати, тоже впечатляющий: помимо Джоли в фильме играют Николас Холт, Джон Бернтал и Эйдан Гиллен.

Для окончательного закрепления "Тех, кто желал мне смерти" в списке потенциально мощнейших релизов года осталось дождаться трейлера, который наверняка появится вскоре.

Новости

Стало известно, когда Веном Харди встретит Человека-паука Холланда 00:13
Снайдер показал Джокера из режиссерской версии "Лиги справедливости" 02.02.2021
Netflix выпустит сериал про ежа Соника 02.02.2021
Стало известно, куда переедет "Дом 2" 02.02.2021
⧣ США
Фото: youtube.com/ GameofThrones
Рамин Джавади напишет музыку к спин-оффу "Игры престолов" 02.02.2021
⧣ HBO
Фото: kinopoisk.ru
В Сеть "слили" название четвертой "Матрицы" 31.01.2021
Зак Снайдер назвал дату премьеры "Лиги справедливости" 30.01.2021
Видео: сын Джеймса Гандольфини в роли молодого Тони Сопрано 29.01.2021
⧣ WB
Фото: kinopoisk.ru
Названа дата начала съемок фильма "Шазам! 2" 02.02.2021
Стало известно, когда завершатся съемки "Бэтмена" Мэтта Ривза 28.01.2021
Премьеру фильма "Годзилла против Конга" опять перенесли 28.01.2021