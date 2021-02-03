Новости

Россия передала Беларуси образцы вакцины "ЭпиВакКорона" 17:04
Пропавшая саранская школьница найдена в Пензенской области 17:03
Президент Киргизии подписал указ о назначении нового правительства 17:01
В Москве автомобиль сбил двоих детей 16:57
В Москве найдены ультрадешевые квартиры 16:56
Детские омбудсмены России и Финляндии планируют провести встречу 16:53
Бочкарев: БКЛ заработает в 2022 году, а в поселок Северный и Внуково метро придет в 2023-м 16:50
Росреестр предложил амнистию для частных домов у аэродромов 16:47
Определены даты матчей 1/8 финала Кубка России по футболу 16:21
Льготную ипотеку на частные дома получили 120 семей 16:06
Врач объяснила, почему пожилым нужно делать прививку от COVID-19 16:05
Количество очагов аварийности в Москве сократилось на треть 15:57
Лавров направил в ЕС видео о насилии в отношении протестующих в западных странах 15:52
Раскрыта дата выхода нео-вестерна с Джоли "Те, кто желал мне смерти" 15:50
Лечение тяжелобольных детей за границей оплатит фонд "Круг добра" 15:49
Мартин рассказал, когда намерен закончить продолжение "Игры престолов" 15:43
В Петербурге выпустят марки и медали к юбилею Карла Фаберже 15:37
СК возбудил дело после смертельного пожара на складе в Красноярске 15:22
Ученые: Цементная пыль может защитить от радиации 15:17
Суд Петербурга запретил ссылки на три аниме-сериала 14:59
Лавров: На Западе события в России освещаются специфично и однобоко 14:47
Задержан участник незаконной акции, распыливший газ в лицо росгвардейцу 14:34
В Швейцарии временно отменили запрет на попрошайничество 14:34
Песков назвал оправданными жесткие действия полиции на незаконных акциях 14:33
Песков призвал не проводить параллели между протестами в России и Беларуси 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
03.02.2021 16:50
Рубрика: Экономика

Бочкарев: БКЛ заработает в 2022 году, а в поселок Северный и Внуково метро придет в 2023-м

Текст: Любовь Проценко
Пандемия внесла свои коррективы в работу строителей в 2020 году, сказал журналистам сегодня на пресс-конференции заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

"Но правительство Москвы сразу поставило задачу - не снижать темпов строительства, а нам удалось даже ускорить их", - подчеркнул заммэра. Хотя экстренно пришлось строить такие объекты, как медцентр в Вороновском. Его построили за рекордно короткое время - 34 дня, и в нем вылечилось уже от коронавируса уже более 10 тысяч горожан. Но и после того, как пандемия коронавируса останется в прошлом, новая больница сможет долгие годы служить в качестве крупного прекрасно оснащенного центра по лечению всех инфекционных болезней.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
В московском метро досрочно откроют часть "оранжевой" ветки

В то же время приоритетом для стройкомплекса оставалось в течение всего 2020 года развитие транспортной инфраструктуры. В результате за 2020 год в столице добавилось 17,9 км линий и 7 новых станций метро. Усилия строителей сейчас сосредоточены на мегапроекте - сооружении Большой кольцевой линии. Мэром Москвы поставлена задача завершить новое подземное кольцо на год раньше срока - в 2022 году, подчеркнул заммэра. Возможности такие у стройкомплекса есть, по мнению Андрея Бочкарева, так как 94 процента тоннелей уже пройдены, к лету проходка будет завершена полностью, а общая строительная готовность БКЛ сейчас составляет 70 процентов. За 2021 год будет введено в строй к 10 имеющимся станциям еще 11, а на 2022 год останутся последние 10.

Идет метро и к поселку Северный. Три станции Люблинско-Дмитровской линии "800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех" откроются в 2023 году. "Дальше метро пока не пойдет, но возможность продлить его заложена", - подчеркнул Андрей Бочкарев. К этому же времени, 2023 году, подземка придет и в аэропорт "Внуково".

Продолжает город и строительство Московских центральных диаметров. В частности, за прошлый год построено 15 остановочных пунктов проложено 55 км железнодорожных путей, а так же 124,5 км автомобильных дорог,

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро

Главное сегодня

В Госдуме объяснили смысл особого режима инвестирования для Крыма
За сутки в России подтверждено 16 474 случая COVID-19 в 85 регионах
Решение о допуске зрителей на ЧМ по хоккею в Латвии примут в апреле
Зеленскому инициируют импичмент из-за закрытия украинских телеканалов
Лавров: На Западе события в России освещаются специфично и однобоко
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона