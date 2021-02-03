Бочкарев: БКЛ заработает в 2022 году, а в поселок Северный и Внуково метро придет в 2023-м

Пандемия внесла свои коррективы в работу строителей в 2020 году, сказал журналистам сегодня на пресс-конференции заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

"Но правительство Москвы сразу поставило задачу - не снижать темпов строительства, а нам удалось даже ускорить их", - подчеркнул заммэра. Хотя экстренно пришлось строить такие объекты, как медцентр в Вороновском. Его построили за рекордно короткое время - 34 дня, и в нем вылечилось уже от коронавируса уже более 10 тысяч горожан. Но и после того, как пандемия коронавируса останется в прошлом, новая больница сможет долгие годы служить в качестве крупного прекрасно оснащенного центра по лечению всех инфекционных болезней.

В то же время приоритетом для стройкомплекса оставалось в течение всего 2020 года развитие транспортной инфраструктуры. В результате за 2020 год в столице добавилось 17,9 км линий и 7 новых станций метро. Усилия строителей сейчас сосредоточены на мегапроекте - сооружении Большой кольцевой линии. Мэром Москвы поставлена задача завершить новое подземное кольцо на год раньше срока - в 2022 году, подчеркнул заммэра. Возможности такие у стройкомплекса есть, по мнению Андрея Бочкарева, так как 94 процента тоннелей уже пройдены, к лету проходка будет завершена полностью, а общая строительная готовность БКЛ сейчас составляет 70 процентов. За 2021 год будет введено в строй к 10 имеющимся станциям еще 11, а на 2022 год останутся последние 10.

Идет метро и к поселку Северный. Три станции Люблинско-Дмитровской линии "800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех" откроются в 2023 году. "Дальше метро пока не пойдет, но возможность продлить его заложена", - подчеркнул Андрей Бочкарев. К этому же времени, 2023 году, подземка придет и в аэропорт "Внуково".

Продолжает город и строительство Московских центральных диаметров. В частности, за прошлый год построено 15 остановочных пунктов проложено 55 км железнодорожных путей, а так же 124,5 км автомобильных дорог,