В Подмосковье взялись за ликвидацию глупых пробок. Именно так губернатор области Андрей Воробьев назвал дорожные заторы, возникающие, что называется, на ровном месте и из-за незначительных причин. "Для их ликвидации зачастую не нужно больших затрат", - уверен глава региона. Но для начала будет составлена карта глупых пробок, и заняться этим власти попросили жителей.

Классический пример глупой пробки - отсутствие выездного кармана на поворот с оживленного перекрестка. Если этот поворот регулируется отдельной стрелкой, на подъезде к перекрестку образуется хроническое столпотворение, причем для этого достаточно всего лишь вовремя не перестроиться или не вовремя затормозить.

На каких-то улицах некорректно работают светофоры - слишком быстро переключаются с зеленого на красный при достаточно плотном трафике, снижая пропускную способность дороги. А где-то требуется лишь поставить правую поворотную стрелку - и пробка волшебным образом рассосется. "Такими локальными мероприятиями можно сократить до половины заторов в городской черте", - считает руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский.

Эксперт приводит в пример аналогичные решения, которые уже были реализованы в Москве. На Задонском проезде в Южном административном округе дорога от жилого микрорайона упиралась в ограждение Бесединского шоссе - и жители вынуждены были еще какое-то время тащиться в пробке до разрешенного съезда. Как только на дороге, сняв часть ограждения, обустроили двусторонний проезд, рассосалась и пробка на этом участке шоссе. А на северо-западе перманентно стояла улица Шереметьевская. У нее есть дублер - Складочная улица, да только сквозной проезд по ней был перекрыт местным предприятием едва ли не с советских времен. Как только перекрытие ликвидировали, поехали обе улицы. Городу эта дорожная революция обошлась в пять миллионов рублей, а жаловаться на пробки перестал весь район. "За несколько лет подобными решениями, такими вот дополнительными связками в столице создали около 50 километров дополнительных дорог, избавив от пробок многие улицы", - утверждает Шумский.

Но в Подмосковье, уверен эксперт, вести такую работу будет сложнее. В Москве все дороги московские. В области же несколько балансодержателей - есть дороги региональные, муниципальные, до сих пор встречаются ведомственные и даже бесхозные. Иной раз, чтобы оборудовать выездной карман протяженностью 10 метров, нужно обратиться в столько инстанций и оформить столько разрешений, что местным чиновникам, у которых жители просят этот карман, проще отписаться - мол, подобное переустройство нецелесообразно. "При таком положении дел скорость принятия решений, конечно, страдает", - добавляет Александр Шумский.

Эксперты утверждают, что точечными решениями можно сократить до половины заторов в городской черте

Тем не менее подмосковные чиновники полны решимости победить глупые пробки. На областном портале "Добродел" для жителей запустили опрос, в котором они могут высказать свое мнение о причинах возникновения локальных заторов и предложить свои решения их ликвидации. На сегодняшний день в опросе, который продлится до 30 июня, уже приняли участие больше 150 человек. К слову, многие из них частой причиной проблем называют несинхронизированную работу светофоров. Для того чтобы это поправить, в десятки инстанций обращаться не надо.