Количество очагов аварийности в Москве сократилось на треть

Количество очагов аварийности или, как это официально называется, мест концентрации ДТП по итогам прошлого года в столице сократилось на 29 процентов. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Местами концентрации ДТП называют участок дороги, улицы, не превышающий километра вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди. Так вот, благодаря принимаемым столичной ГИБДД и городскими службами мерам, удалось снизить количество таких мест и число происходящих там аварий.

В рамках контроля за организацией движения весь год сотрудниками Госавтоинспекции проводились необходимые профилактические мероприятия: осуществлялось приближение передвижных постов ДПС к очагам аварийности, принимались меры реагирования для своевременного устранения недостатков улично-дорожной сети, а также устранялись причины и условия совершения ДТП на аварийно-опасных участках дорог.

Если в 2019 году было 225 мест концентрации ДТП, то в прошлом году их стало 159. При этом количество ДТП в них снизилось на 36 процентов - с 918 до 589 дорожных аварий.

Кроме того, в очагах аварийности зафиксировано снижение количества погибших на 36 процентов (с 33 до 21 человека) и раненых людей на 41 процент (с 1199 до 707 человек).