Московское метро отсудило деньги у пассажира за сбой движения

Столичный метрополитен через суд взыскал с пассажира компенсацию ущерба за срыв графика поездов, сообщает департамент транспорта.

Пассажир по какой-то причине решил пройти в тоннель со станции "Новоясеневская". К счастью, трагедии удалось избежать: приближавшийся состав только задел пешехода зеркалом. Из-за этого пришлось обесточить контактный рельс, и на загруженном участке Калужско-Рижской линии было совершено на четыре рейса меньше запланированного.

Юристы метро обратились в суд, и с пассажира взыскали 62 тысячи рублей.