Задержан участник незаконной акции, распыливший газ в лицо росгвардейцу

Правоохранительные органы задержали молодого человека, который распылил газовый баллончик в лицо сотруднику Росгвардии на незаконной акции в Москве 31 января. Как сообщает Следственный комитет РФ, сейчас по данному факту расследуется уголовное дело. Молодой человек обвиняется по статье 318 Уголовного кодекса РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". "В ходе допроса он полностью признал свою вину", - подчеркнули в СК РФ.

Там отметили, что в ближайшее время следствие планирует обратиться в суд для заключения фигуранта этого дела под стражу. Расследование продолжается.

Как ранее сообщала "Российская газета", в минувшее воскресенье в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых российских городах, несмотря на предостережения Генпрокуратуры и МВД России, прошли несанкционированные акции. В Москве, по данным столичного главка МВД, на незаконную акцию собрались около 2 тысяч человек. В отношении ряда правонарушителей были возбуждены уголовные или административные дела.