Хабаровский нефтезавод возобновил выпуск бензина

Хабаровский нефтеперерабатывающих завод завершил процесс пуско-наладочных работ нового оборудования и начал производство автобензинов марок АИ-92 и АИ-95.

"3 февраля начнутся отгрузки топлива с завода", - сообщила пресс-служба предприятия.

Напомним, что на заводе производилась замена компрессорного оборудования, отвечающего за выпуск высокооктанового топлива. Пока выпуск продукции НПЗ был приостановлен, в Хабаровском крае возник ажиотаж на автозаправочных станциях.

За это время была распродана большая часть запасов топлива с нефтебаз "ННК" и компания совместно с Минэнерго России оперативно наладила поставки стороннего ресурса. Было закуплено около 48 тысяч тонн бензина.

Благодаря этому АЗС "ННК" не прекращали обслуживание посетителей, хотя временно и пришлось ввести некоторые ограничения. Обслуживали в первую очередь транспорт социальных служб, госучреждений и спецслужб.

Как обещают представители компании, в ближайшее время сеть АЗС будет обеспечена топливом в полном объеме, а запасы на базах вновь восполнятся до необходимого уровня.