В Якутии отменили самоизоляцию для вакцинированных пожилых людей

В Якутии отменяется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями при прохождении ими полного курса вакцинации.

Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев.

"Указом отменяются требования о соблюдении режима самоизоляции по месту проживания гражданами старше 65 лет и лицами с хроническими заболеваниями при прохождении полного курса иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Они смогут перестать соблюдать этот режим, в том числе выйти на очную работу, на 42-й день после получения первой вакцины", - сообщается в среду на официальном информационном портале Якутии.

Для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, переболевших коронавирусом, режим самоизоляции также отменяется, но временно - на шесть месяцев после выздоровления. По истечении этого срока они должны получить вакцину, чтобы выйти на работу и свободно передвигаться по республике.

Использование индивидуальной защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным для всех.

Указом разрешено возобновить работу детских игровых комнат, развлекательных центров, соляриев, открытых ледовых катков, пунктов проката лыж, ледовых и горнолыжных парков при соблюдении санитарных правил.