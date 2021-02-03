Указ главы Республики Саха (Якутия) от 3 февраля 2021 года № 1665 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1:

а) в абзаце пятом слова "детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных" исключить;

б) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"спортивно-досуговых организаций, спортивных залов, крытых ледовых катков;";

в) абзац девятый признать утратившим силу;

2) в пункте 2:

а) в подпункте "и" слова "с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года при условии соблюдения режима работы с 08.00 до 23.00 часов" исключить;

б) подпункт "у" после слов "бань, саун" дополнить словом ", соляриев";

в) дополнить подпунктами "ф" и "х" следующего содержания:

"ф) детских игровых комнат и детских развлекательных центров при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16;

х) открытых ледовых катков, пунктов проката лыж, ледовых, горно-лыжных парков при условии соблюдения санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 44.".

2. Внести в правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2.3.2 следующего содержания:

"2.3.2. Требование пункта 2.3 настоящих правил не распространяется на граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу:

прошедших полный курс иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по истечении 42 дней от начала вакцинации;

переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и включенных в Федеральный регистр больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в течение 6 месяцев со дня выздоровления.

Осуществление трудовой деятельности в очной форме такими гражданами допускается при условии использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).";

2) подпункт 5 пункта 3.1 после слов "за исключением медицинских работников" дополнить словами "и работников, указанных в пункте 2.3.2 настоящих правил".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







