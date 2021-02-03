В Башкирии начали закрывать частные дома престарелых

После гибели при пожаре 11 постояльцев частного дома престарелых в деревне Ишбулдино Абзелиловского района межведомственные комиссии с помощью интернета и налоговой службы выявили в республике около сотни аналогичных пансионатов-невидимок. О существовании многих из них власти даже не подозревали, так как те не входят в реестр поставщиков соцуслуг и работают в тени. О других знали, но проверять их безопасность не имели права - не позволял закон.

Под надзором - единицы

Сегодня под надзор государства попадают лишь те частные пансионаты, которые добровольно вошли в реестр поставщиков социальных услуг РБ. Их всего пять.

- Далеко не каждый владелец дома престарелых стремится попасть в реестр и, соответственно, оказаться в поле зрения контролирующих органов. Так как большинство предпринимателей изначально открывают пансионаты в коттеджах, не рассчитанных на массовое размещение пожилых людей и маломобильных граждан, - отметил начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры РБ Дмитрий Коровкин.

В ходе тотальной проверки, вызванной ЧП, прокуроры обнаружили нарушения правил пожарной безопасности практически в каждом из 14 проверенных негосударственных пансионатов. 10 из них, к слову, не значились в реестре поставщиков соцуслуг. Материалы по семи проверкам находятся в судах.

По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по РБ Эдуарда Идрисова, чаще всего в частных пансионатах фиксируют следующие нарушения: неудовлетворительное состояние путей эвакуации, неисправность пожарной сигнализации и электрооборудования, отсутствие средств пожаротушения.

"Надежда" уходит?

В прошлом году надзорные органы в рамках комплексных проверок негосударственных домов престарелых выявили в них более 630 нарушений. По итогам подобной ревизии закрылся скандально известный приют "Моя семья", бывшая сотрудница которого сообщила журналистам об издевательствах над постояльцами. Прокурорская проверка показала, что коттеджи, в которых содержали пожилых, были пожароопасными, и в них не соблюдались требования санитарных норм.

А сейчас на грани закрытия находится частный пансионат по уходу за пожилыми людьми "Надежда", который несколько лет работал как ИП в поселке Максимовка под Уфой и также не входил в реестр поставщиков соцуслуг. В пресс-службе регионального управления федеральной службы судебных приставов уточнили: по решению суда работа дома престарелых пока приостановлена. В кирпичном двухэтажном коттедже, где размещались восемь постояльцев под присмотром двух сиделок, не соблюдались требования пожарной безопасности. Теперь часть клиентов пансионата забрали родственники, а остальных поместили в госинтернаты и больницы. Окончательное решение о судьбе ИП должен принять суд. Однако позвонившему в "Надежду" корреспонденту "РГ" сотрудница пансионата сообщила: "Мы больше не работаем, а все, что пишут и говорят в СМИ про нарушения, на самом деле неправда!" От дальнейшего общения собеседница отказалась. Стоит уточнить: "Надежда" в реестр поставщиков соцуслуг не входила, однако пожарные инспекторы периодически посещали пансионат и проводили инструктаж сотрудников.

Чиновники полагают: необходимо сделать вхождение в реестр обязательным условием для этой сферы деятельности, чтобы надзорные органы могли ее контролировать в полной мере, так как многие бабушки и дедушки страдают деменцией и просто не могут пожаловаться на плохое содержание. Причем требования к частным пансионатам и домам престарелых необходимо дифференцировать в зависимости от количества клиентов и местонахождения, а также разработать программу их поддержки, чтобы не загубить эту сферу на корню.

Закон не писан

Депутаты Госсобрания - Курултая Башкирии еще в прошлом году заговорили о необходимости обязательного лицензирования частных приютов, ссылаясь на то, что о многих из них становится известно только после скандала, пожара или другого ЧП. Они разработали и внесли соответствующий законопроект в Госдуму, но Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании его не поддержал, посчитав, что лицензирование увеличит административную и финансовую нагрузку на предпринимателей, приведет к сокращению количества частных домов престарелых и развитию теневого бизнеса.

- Документ получил отрицательный отзыв, но это было до пожара в частном пансионате в Тюменской области, где погибли семь постояльцев. Теперь общественное мнение и органы госвласти все больше склоняются к необходимости лицензирования, - отметила депутат госсобрания РБ Эльвира Аиткулова.

По мнению заместителя председателя парламента республики Рустама Ишмухаметова, власти должны помогать предпринимателям, желающим открыть дома престарелых, предоставлять им в аренду закрытые детсады и школы, чтобы они не размещались в частных коттеджах. Например, на условиях государственно-частного партнерства. Кстати, сегодня в республике таким образом создали два приюта для престарелых: в деревне Ирсаево Мишкинского района и селе Шарипово Кушнаренковского района, на подходе - создание центра в Гафурийском районе.

В минтруда Башкирии подчеркнули: в государственных интернатах тоже неплохо ухаживают за пожилыми и инвалидами. В некоторых условия напоминают санаторные, и, в отличие от частных пансионатов, здесь постояльцы находятся под круглосуточным наблюдением медицинского персонала. Главное неудобство при поступлении - нужно собрать много документов, однако их количество обещают сократить.

Впрочем, нарушения пожарных и санитарных требований выявлены и в 60 госучреждениях. Для их устранения необходимо около 80,5 миллиона рублей и еще более 30 миллионов - на приобретение спасательных трапов для эвакуации в случае пожара из зданий с двумя и более этажами. Это говорит о том, что сфера недофинансирована.

Проверки вывели из тени десятки соцучреждений, которые оказывают стационарные услуги пожилым и инвалидам. Все они, наряду с государственными пансионатами, найдут отражение на интерактивной карте, которую собираются создать в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения. На карте будет представлена объективная и оперативная информация по каждому объекту, начиная с условий содержания и заканчивая проведенными проверками. Это необходимо, чтобы каждый житель республики имел возможность выбора.

Компетентно

Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства Башкирии - министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ:

- Закрытие частных домов престарелых - настоящая беда. У нас сегодня около ста свободных коек в государственных пансионатах, а в частных домах-невидимках находятся более двух тысяч человек. Реальная потребность еще больше. Куда девать бабушек и дедушек? Для многих людей это серьезная проблема.

Цифра

90 процентов негосударственных домов престарелых оказывают услуги в жилых домах.