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03.02.2021 12:16
Рубрика: Общество

На Алтае простились с экс-министром сельского хозяйства РФ

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Сегодня в Барнауле в парламентском центре Алтайского краевого законодательного собрания прошла церемония прощания с бывшим министром сельского хозяйства России, экс-председателем регионального парламента Александром Назарчуком. Он трагически погиб 1 февраля на 82-м году жизни.
Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края
Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края

Александр Григорьевич был известным политиком и общественным деятелем не только в Алтайском крае - в масштабах страны. Начав свою карьеру в конце 1950-х годов помощником бригадира колхоза в родном селе Романово, к началу 1990-х он уже возглавлял Союз агропромышленных формирований края и был в числе первых народных депутатов РСФСР. В 1993-м стал депутатом Государственной Думы первого созыва и руководителем аграрного комитета, а в 1994 - министром сельского хозяйства и продовольствия России. На всех этих постах активно отстаивал интересы аграриев, добивался поддержки отечественных сельхозпроизводителей.

Фото: Олег Ласточкин/ РИА Новости
На Алтае умер экс-министр сельского хозяйства РФ

- Трудолюбие, целеустремленность, вера в свои идеалы и верность интересам Алтайского края, его жителей всегда отличали Александра Григорьевича, - отметил на церемонии прощания губернатор Алтайского края Виктор Томенко. - Ему доверяли и руководство, и простые люди, его избиратели, жители Алтайского края. Будучи до мозга костей аграрием, в течение трех созывов он возглавлял краевой парламент, использовал не отраслевой, а по-настоящему государственный подход к решению самых сложных вопросов и задач.

В 1996-м после отставки Александр Назарчук отказался от предложения поработать в одном из московских НИИ (хотя диплом ученого-агронома это позволял - прим. ред.), а вернулся на Алтай и почти двенадцать лет возглавлял региональный парламент.

- В эти годы как раз формировалась законодательная система Алтайского края, было принято более тысячи законов, ставших правовой основой для развития экономики и социальной сферы региона. Разработанный при непосредственном участии Назарчука региональный закон "О развитии сельского хозяйства и агропродовольственного рынка в Алтайском крае" был первым подобным правовым актом в России, который предусматривал финансовую поддержку аграрной отрасли, - рассказали в аппарате АКЗС.

Уйдя из регионального парламента в 2008 году, Александр Назарчук все эти годы продолжал заниматься активной общественной деятельностью. Он объединил украинское землячество на Алтае, выступал за защиту уникальных ленточных боров. И всегда оставался верен любимому делу - сельскому хозяйству: до последних дней с удовольствием работал на своем приусадебном участке.

Друзья и коллеги вспоминают Александра Григорьевича как очень открытого и позитивного человека. Многих поражала его энергия. Несколько лет назад редакция "Российской газеты" в Барнауле пригласила Александра Назарчука на круглый стол, и он, будучи уже в преклонном возрасте - за семьдесят, быстрым шагом в июльскую жару прошел около трех километров из своего офиса и даже дыхания не сбил. "Я всегда стараюсь быть активным, много хожу, тружусь на приусадебном участке, чтобы сохранить бодрость тела и духа", - пояснил тогда "РГ" свою жизненную позицию экс-министр.

Напомним, что Александр Назарчук погиб 1 февраля на своей даче в селе Солнечное, которое находится в 15 километрах от Барнаула. По предварительной информации следственных органов Алтайского края, он погиб от отравления угарным газом. По факту его гибели возбуждено уголовное дело.

Справка "РГ"

Александр Назарчук награжден орденами "Знак Почета", Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За заслуги перед Алтайским краем" II степени, почетными грамотами Государственной Думы РФ и Алтайского краевого Совета народных депутатов. Являлся почетным работником агропромышленного комплекса России. В 2019 году Александру Григорьевичу было присвоено звание "Почетный гражданин Алтайского края".

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

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