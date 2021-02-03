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03.02.2021 10:57
Рубрика: Происшествия

Трое пропавших на горящем в Красноярске складе пожарных погибли

Текст: Дмитрий Лапин

Трое пожарных, пропавших на горящем в Красноярске складе автозапчастей, по предварительным данным, погибли при обрушении кровли здания, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю/ТАСС
При тушении склада в Красноярске пропали трое пожарных

Связь со звеном газодымозащитной службы пропала более часа назад, а кислородные баллоны были рассчитаны максимум на 40 минут.

Известно, что внутри склада в момент возгорания могли находиться один или два грузчика. Для их поиска были сформированы пять звеньев газодымозащитной службы МЧС. Спустя некоторое время связь с первым звеном из трех человек была потеряна.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин пожара - на место выедет группа специалистов центрального аппарата во главе с заместителем министра Ильей Денисовым.

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