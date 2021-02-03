Трое пропавших на горящем в Красноярске складе пожарных погибли

Трое пожарных, пропавших на горящем в Красноярске складе автозапчастей, по предварительным данным, погибли при обрушении кровли здания, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Связь со звеном газодымозащитной службы пропала более часа назад, а кислородные баллоны были рассчитаны максимум на 40 минут.

Известно, что внутри склада в момент возгорания могли находиться один или два грузчика. Для их поиска были сформированы пять звеньев газодымозащитной службы МЧС. Спустя некоторое время связь с первым звеном из трех человек была потеряна.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин пожара - на место выедет группа специалистов центрального аппарата во главе с заместителем министра Ильей Денисовым.