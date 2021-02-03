В Красноярске при тушении склада автозапчастей погибли трое пожарных

Жертвами пожара на складе автозапчастей в Красноярске стали четыре человека, в том числе трое пожарных.

Огонь на объекте вспыхнул 3 февраля утром. Склад расположен на окраине города - улице Калинина, где полно подобных производственных помещений: складов, шиномонтажных и прочих мастерских. Столб черного дыма был виден более двух часов в центре и даже из правобережной части Красноярска. Что немудрено, поскольку горел пластик, автомасла и прочие нефтепродукты.

К 12.30 спасатели уточнили, что площадь возгорания достигла 3,5 тысячи квадратных метров, а на его тушении задействованы 110 человек и 33 машины, работали пять звеньев газодымозащитной службы. Собственники утверждают, что система тушения сработала, но не справилась из-за стремительного распространения огня. В здании помимо склада размещались еще и другие фирмы, снимавшие офисные помещения. Почти все люди успели выбежать на улицу. Но приехавшим пожарным стало известно, что на складе мог оставаться один из работников. На его поиски внутрь горящего здания и отправились звенья газодымзащиты, в каждом из которых было по три человека. Спустя какое-то время одна из групп перестала выходить на связь, а затем рухнул прогоревший центр кровли...

Однако затем в сети появились записи радиопереговоров пропавших пожарных с коллегами, которые прояснили ситуацию. Их перехватили жители близлежащих домов. Из записи стало ясно, что у пропавшего звена кончился кислород - запаса воздуха обычно хватает на 30-40 минут. В условиях сильного задымления они не смогли вовремя найти выход. Тело пропавшего работника склада тем временем нашло другое звено...

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку.

МЧС

Для того чтобы разобраться в причинах пожара на складе автозапчастей в Красноярске, была создана спецкомиссия специалистов центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Ильей Денисовым. Вчера группа срочно вылетела в регион.

Генерал Денисов - один из наиболее грамотных специалистов в области пожарного дела, поэтому ни у кого из профессионалов нет сомнений, что комиссия разберется во всем досконально.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что пропавшее звено бойцов газодымозащиты из трех человек могло заблудиться внутри склада. В конце концов у них закончился кислород и спасатели перестали выходить на связь.

Известно, что склад принадлежит к объектам средней категории пожарной опасности. Последний раз его проверяли в 2015 году. Тогда владельцы устранили около 20 нарушений, выявленных в 2014 году.

Подготовил Тимофей Борисов