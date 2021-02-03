В Красноярске при тушении склада автозапчастей погибли трое пожарных

Новости

Грузовик сбил двух пешеходов в пригороде Парижа, один человек скончался 21:41
На Украине попросили YouTube заблокировать закрытые Зеленским телеканалы 21:26
Поселок в Донецкой области хотят переименовать в Нью-Йорк 21:16
Роскомнадзор выявил в соцсетях около 2,5 тысячи призывов к незаконным акциям 20:27
В ЕС приветствуют продление РФ и США договора СНВ 20:24
Задержан поджигатель служебного автомобиля Росгвардии 20:09
Съемки "Фантастических тварей 3" остановлены из-за вспышки COVID 20:08
Кокорин получил разрешение на работу в Италии 20:04
Власти Китая нашли коронавирус на упаковках мяса птицы производства РФ 19:51
Посол РФ: Не верю, что генералы США думают о ядерной войне с Россией 19:49
Вышел новый трейлер сиквела "Поездки в Америку" с Эдди Мёрфи 19:47
Президент Сербии оценил эффективность вакцины "Спутник V" 19:25
Всемирный экономический форум в Сингапуре перенесен на август 19:16
Эксперты: Ипотека стала на четверть выгоднее аренды жилья 19:14
США поддержали решение Зеленского о закрытии украинских телеканалов 19:08
В Ростуризме ответили на претензии ФАС по поводу распределения грантов 18:50
Анджелина Джоли продает картину Черчилля 18:49
Большунов пропустит еще один этап КМ ради подготовки к ЧМ 18:48
Москву в пятницу ждет "обвал холода" 18:46
В московском метро девушка-полицейский спасла мужчину 18:20
Андрей Бочкарев: Столица не допустит появления новых обманутых дольщиков 18:04
В испанском доме престарелых после прививки Pfizer скончались 16 человек 17:41
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Никарагуа 17:11
Россия передала Беларуси образцы вакцины "ЭпиВакКорона" 17:04
Пропавшая саранская школьница найдена в Пензенской области 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
03.02.2021 20:37
Рубрика: Происшествия

Не вышли из пекла

В Красноярске при тушении склада автозапчастей погибли трое пожарных
Текст: Алексей Бондарев ("Российская газета", Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8374)
Жертвами пожара на складе автозапчастей в Красноярске стали четыре человека, в том числе трое пожарных.

Огонь на объекте вспыхнул 3 февраля утром. Склад расположен на окраине города - улице Калинина, где полно подобных производственных помещений: складов, шиномонтажных и прочих мастерских. Столб черного дыма был виден более двух часов в центре и даже из правобережной части Красноярска. Что немудрено, поскольку горел пластик, автомасла и прочие нефтепродукты.

Фото: Андрей Самсонов/ТАСС
На сгоревшем в Красноярске складе ранее выявляли около 20 нарушений

К 12.30 спасатели уточнили, что площадь возгорания достигла 3,5 тысячи квадратных метров, а на его тушении задействованы 110 человек и 33 машины, работали пять звеньев газодымозащитной службы. Собственники утверждают, что система тушения сработала, но не справилась из-за стремительного распространения огня. В здании помимо склада размещались еще и другие фирмы, снимавшие офисные помещения. Почти все люди успели выбежать на улицу. Но приехавшим пожарным стало известно, что на складе мог оставаться один из работников. На его поиски внутрь горящего здания и отправились звенья газодымзащиты, в каждом из которых было по три человека. Спустя какое-то время одна из групп перестала выходить на связь, а затем рухнул прогоревший центр кровли...

Однако затем в сети появились записи радиопереговоров пропавших пожарных с коллегами, которые прояснили ситуацию. Их перехватили жители близлежащих домов. Из записи стало ясно, что у пропавшего звена кончился кислород - запаса воздуха обычно хватает на 30-40 минут. В условиях сильного задымления они не смогли вовремя найти выход. Тело пропавшего работника склада тем временем нашло другое звено...

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку.

МЧС

Для того чтобы разобраться в причинах пожара на складе автозапчастей в Красноярске, была создана спецкомиссия специалистов центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Ильей Денисовым. Вчера группа срочно вылетела в регион.

Генерал Денисов - один из наиболее грамотных специалистов в области пожарного дела, поэтому ни у кого из профессионалов нет сомнений, что комиссия разберется во всем досконально.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что пропавшее звено бойцов газодымозащиты из трех человек могло заблудиться внутри склада. В конце концов у них закончился кислород и спасатели перестали выходить на связь.

Известно, что склад принадлежит к объектам средней категории пожарной опасности. Последний раз его проверяли в 2015 году. Тогда владельцы устранили около 20 нарушений, выявленных в 2014 году.

Подготовил Тимофей Борисов

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

Главное сегодня

Интервью с министром по конкуренции ЕЭК Арманом Шаккалиевым. Главное
Путин и Вучич обсудили вакцинацию и Косово
С 15 февраля открывается авиасообщение с Арменией и Азербайджаном
Соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ вступило в силу
Решение о допуске зрителей на ЧМ по хоккею в Латвии примут в апреле
Видео: ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных оружейных мастерских в России
Как заставить компанию заплатить за брак при установке двери