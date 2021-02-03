В МЧС подтвердили гибель пожарных в Красноярске

В пресс-службе МЧС России распространили официальную информацию о ситуации с гибелью трех пожарных. Напомним, речь идет о целом звене газодымозащитной службы, которое отправилось внутрь горящего помещения на поиски пропавших сотрудников склада.

"Звено газодымозащитной службы пожарно-спасательной части по охране Октябрьского района краевого центра в составе трех человек одно из первых прибыло на место пожара. По словам очевидцев, в горящем здании мог находиться человек. Как только звено перестало выходить на связь, остальные звенья ГЗДС были направлены на их поиски. Произошло обрушение кровли. Поиски пожарных осложняются сложной конструкцией здания, высокими температурами и плотным задымлением". - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Таким образом в ведомстве подтвердили ранее распространенную информацию со ссылкой на источники в экстренных службах о том, что одно из звеньев заблудилось в лабиринтах склада, найти их вовремя не удалось, у них кончился кислород и спасатели погибли.