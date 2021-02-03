В Омске осудили банду, занимавшуюся проституцией и похищением людей

Куйбышевский районный суд города Омска вынес приговор четверым омичам, обвиняемым в организации занятия проституцией, разбоях и похищениях.

Как было установлено в суде, в 2016 году безработный 22-летний житель Омска решил заняться сутенерством. На протяжении трех лет совместно с подельниками он принуждал заниматься проституцией юных омичек. От действий преступной группы пострадало 15 девушек, в том числе несовершеннолетних.

- Помимо этого злоумышленники совершили три разбойных нападения и похитили знакомого одной из девушек с целью оказания на него психологического воздействия, - сообщила "РГ" представитель СК по Омской области Лариса Болдинова.

Куйбышевский районный суд приговорил сутенера к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Одному из его помощников назначено наказание в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Остальные подельники приговорены к условным срокам.