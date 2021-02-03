В психоневрологическом интернате "Пушкинский" работает театр "Особый взгляд", который помогает пациентам-актерам справляться с тяжелым недугом. Ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией, лишили инклюзивный коллектив зрителей, а также возможности выездных постановок, концертов. И заставили искать новые условия для творчества.

Руководитель местного сельского клуба, по совместительству - главный режиссер театра, Анна Гаас окончила Омскую школу социальных инноваций. И выиграла два гранта.

- Вначале у нас появились средства на организацию мастерской и пошив сценических костюмов. А затем возможность осуществить еще одну идею - проект "Добродетели рядом", участниками которого, наряду со здоровыми людьми, стали и тяжелобольные пациенты психоневрологического интерната "Пушкинский". Первые готовят выступления, творческие выставки, сувениры, поделки. Вторые становятся благодарными зрителями и получателями самобытных подарков. Мероприятие, которое мы назвали "Щедрый вторник", станет регулярным. Помимо этого, каждый месяц мы устраиваем театрализованный день именинника. В общем, жизнь продолжается, - отметила Анна Гаас.

Психоневрологический интернат "Пушкинский" рассчитан на 240 пациентов, большинство из которых находится в тяжелом состоянии. С ними Анна Гаас познакомилась еще два десятка лет назад. Самодеятельные коллективы сельского дома культуры периодически устраивали выездные концерты, представления, в том числе и в интернате. Самыми благодарными зрителями были представители отделения реабилитации, главным образом молодые, полные сил люди, которые оказались в изоляции. Не секрет, что общество зачастую негативно относится к таким больным, многие опасаются контактов с ними.

- Так сложилось, что почти у всех нет ни родителей, ни даже родственников. Однако в большинстве своем это добрые, отзывчивые и талантливые люди с колоссальной отдачей, горячим чувством благодарности, искренними эмоциями. И разнообразными талантами. Поэтому и появилась идея создать театр "Особый взгляд", - поясняет Анна Гаас.

Конечно, у инклюзивных больных бывают периоды обострения. Но в принципе такое происходит нечасто, и с ними вполне можно работать. Театр дает пациентам уроки дисциплины, расширяет кругозор, повышает самооценку. Репетиции и выступления - это тренинги, помогающие развивать речь, память, пластику. Общение, публичные выступления и аплодисменты действуют на них лучше всяких лекарств. Жизнь обретает смысл, приносит радость и удовлетворение.

В особом театре, как и в любом другом, есть и свои "звезды". Это мастера пантомимы - Сергей Тихий, Сергей Клименко, Юрий Нестерович. Серебряный призер муниципального фестиваля - конкурса поэзии и романса "Ликующая Муза" Дмитрий Сомов. Автор песен, лауреат конкурса романсов Федор Толмачев. Талантливый шутник и острослов Александр Кузьмин.

Сейчас в театре создают программу развивающих актерских тренингов, которыми могут воспользоваться и другие стационары, ведут страницы в соцсетях. Даже придумали логотип - цветик-семицветик, лепестки которого символизируют доброту, заботу, уважение, любовь, милосердие, соучастие и здоровье.

Интернату помогают выпускники Школы социального предпринимательства, которые вяжут носки, делают авторские куклы, конфетные елки, шкатулки, новогодние шары. А также передают заготовки изделий для самостоятельного творчества инклюзивных больных. Выставки этих работ предваряют яркие представления "Особого взгляда".

На днях в инклюзивном театре прошла премьера спектакля-пантомимы "Ангелы рядом". В нем собраны сюжеты о дружбе и любви, одиночестве и старости, грустных и комических ситуациях, с которыми сталкивается каждый. Актеры надеются, что, как только закончится пандемия, они смогут показать свою новую работу зрителям.

Комментарий

Анатолий Усиков, врач-психиатр:

- Людям, постоянно находящимся в замкнутом пространстве интерната, приходится очень непросто. Развитие профессиональных навыков и творческих способностей для них крайне важно. Это отвлекает от гнетущих мыслей, придает жизни смысл. В Кировском интернате действует швейный цех, в Пушкинском - развивают театральное и прикладное искусство. В сочетании с врачебными методиками достигается положительный результат: болезнь перестает прогрессировать, наблюдается длительная ремиссия.

Лечебно-трудовая деятельность пациентов отделений реабилитации может даже стать основанием для официального трудоустройства. В штате Пушкинского интерната санитарами, дворниками, помощниками на кухне, ландшафтными дизайнерами работают несколько пациентов. Их могло бы быть и больше, но штатное расписание не позволяет трудоустроить всех желающих. Решить проблему интернатам помогли бы производственные цеха. Однако без помощи бизнеса и социальных предпринимателей здесь никак не обойтись.