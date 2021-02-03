Жителям Кузбасса представили заказник, созданный при поддержке СУЭК

В Доме культуры села Ариничево Ленинск-Кузнецкого муниципального округа состоялась торжественная презентация ботанического заказника регионального значения "Кокуйское болото", созданного при активной поддержке АО "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко).

Официально заказник "Кокуйское болото" был зарегистрирован еще в прошлом году, но из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки его презентация для селян была перенесена на юбилейный для Кузбасса и для СУЭК 2021 год. Как подчеркнул в своем приветственном выступлении начальник Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Евгений Бойко, уже пять особо охраняемых природных территорий создано при участии угледобывающих компаний. От имени Губернатора Кузбасса он выразил благодарность компании "СУЭК-Кузбасс" за оказанную помощь в организации ООПТ "Кокуйское болото" и продолжающееся сотрудничество по оформлению экологической тропы.

Об уникальности заказника, его исключительной природоохранной ценности в ходе презентации рассказали присутствующим доктора биологических наук А.Н Куприянов и С.А. Шереметова. Проведённое комплексное экологическое обследование выявило на сравнительно небольшой территории удивительное разнообразие флоры - свыше 300 высших растений и 79 видов мохообразных. Ряд растений занесены в "Красную книгу". Ученые уверены - статус ООПТ регионального значения надежно защитит это реликтовое место и будет в целом способствовать повышению экологической культуры населения.

От Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса в ходе презентации главе администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Евгению Никитину вручена верительная грамота на обеспечение сохранения места произрастания и обитания ценных, редких и исчезающих видов растений и животных на территории заказника "Кокуйское болото".

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Также в Кузбассе реализуется природоохранный образовательный проект "Усынови заказник", в рамках которого различные организации берут на себя шефство над природными достопримечательностями региона. И в рамках мероприятия директор ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Кузбасса" Евгения Тимченко вручила соответствующее свидетельство юным участникам Трудового отряда СУЭК. Школьники поблагодарили за такое доверие, и пообещали стать настоящими хранителями Кокуйского болота. Уже есть план совместных действий сельского экоотряда с компанией "СУЭК-Кузбасс", включающий в себя организацию субботников по уборке мусора, создание экологической тропы со смотровой площадкой, установку информационных стендов. Все это войдет в юбилейную программу "СУЭК: 20 лет творим добро".

Отметим, что охрана окружающей среды всегда в числе приоритетных направлений в работе "СУЭК-Кузбасс". Общая сумма капитальных вложений в экологию за последние пять лет превышает 5 млрд. рублей. Одним из крупных долгосрочных проектов является модернизация и строительство на шахтах высокоэффективных модульных очистных сооружений, позволяющих очищенные шахтные воды вновь использовать для технологических нужд. Одновременно поддерживаются экологические проекты, не связанные напрямую с деятельностью компании. В том числе, экологический марафон "Зубочистка" в районе Поднебесных зубьев, регулярные экоакции "Бумажный бум", "Чистые берега", "Живи родник". А проект "Особо охраняемая природная территория "Кокуйское болото", представленный СУЭК на престижный конкурс "Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского", был в 2020 году признан лучшим в номинации "Социально-экологические инициативы".

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране, один из ведущих стивидоров России. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 14 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 77 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс