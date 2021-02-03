Пострадавшего в ДТП мальчика санавиацией доставили в больницу Вологды

В Вологодскую областную клиническую больницу спецрейсом санитарной авиации доставили пятилетнего мальчика, пострадавшего в ДТП в Бабушкинском районе. У ребенка черепно-мозговая травма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, авария произошла во вторник на 151-м километре автодороги Тотьма - Никольск. По предварительным данным, водитель лесовоза при повороте не предоставил преимущество ехавшему по встречной полосе легковому автомобилю. На месте погибли родители мальчика, ребенка госпитализировали в районную больницу с травмами.

Как добавил первый заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов, мальчику окажут необходимую медицинскую помощь.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Смирнова сообщила, что сиротой осталась и девятилетняя девочка, которой в момент ДТП не было в автомобиле с родителями и братом. У детей есть родственники, которые готовы взять их под опеку.

Полиция разбирается с причинами ДТП.