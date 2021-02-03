Режиссер Анджей Бубень: "Разгадывать Островского – огромное удовольствие"

Почему из огромного наследия Островского вы выбрали именно "Волки и овцы"?

Анджей Бубень: Мне думается, что сегодня этот текст очень актуален. Островский действительно гениальный драматург, у него есть пьесы разного характера. Он был критичным по отношению к своим героям и окружающей его действительности, когда писал "Волки и овцы". А контекст, с которым мы работаем, имеет огромное значение.

В контексте нашего сегодняшнего мира, который окончательно сошел с ума, превратив все нравственные, этические вопросы в денежные, "Волки и овцы" надо обязательно ставить, чтобы показывать, как мы живем, о чем мечтаем, к чему стремимся, чего нам не хватает. Тут еще важно, что это комедия, жесткая, местами неприятная, ироничная, саркастическая. Поэтому я решил взять для постановки эту пьесу. Когда Островский писал ее, в обществе были и "волки" и "овцы", сейчас же у нас волки в овечьей шкуре есть, а овец уже нет.

В наше время перенесли действие?

Анджей Бубень: В какой-то степени. Естественно, мы не играем исторический, классический спектакль, он не "костюмный", а очень жесткий. Мы используем камеры, медиа. Камеры-онлайн дают зрителю уникальную возможность выбора того, что он смотрит, чего из зала не увидит, что дает еще один план, важный для истории Островского: а где находится правда? Там, где вы своими глазами ее видите, или там, что для вас сняли? Сегодняшние СМИ - интересный пласт нашей жизни, они пытаются внушить: то, что преподносят нам - это абсолютная правда. А действительно ли это так? Может, это обман?

Репетируя, вы сказали: "Мы поставили перед собой задачу найти смыслы, которые автор скрыл между строк". Что вы нашли между строк пьесы?

Анджей Бубень: Любой профессиональный режиссер ставит не текст, а то, что нашел между строк. Гениальность известных драматургов в том, что спрятано за их текстами. А это и боль, и одиночество, желание быть любимым - иногда любой ценой. За некой игрой цинизма спрятаны отсутствие человеческих взаимоотношений, и мечта о человеческой беседе. Там много тем между строк можно найти. Такой драматургией заниматься интересно.

Часто эту пьесу берут для юбилея, бенефиса ведущей актрисы труппы. У вас была идея поставить спектакль на Наталью Парашкину?

Анджей Бубень: Нет. Парашкина, конечно, замечательная актриса и человек, с которым я дружу много лет. Но "Волки и овцы" - такой материал, который требует ансамблевого существования. Вообще для Островского нужен хороший актерский ансамбль, его пьесу не вытащить с помощью одной великой звезды, великого актера, все актеры должны быть сильные. Таких удалось подобрать в "Балтийском доме".

Пишут, что Островского вы ставите в Петербурге впервые. А где-то ставили?

Анджей Бубень: Ставил - в Польше, Венгрии. Я занимаюсь Островским и с моими студентами в Петербурге, будущими режиссерами, считаю, что этот драматург обязателен к постановке, у него многому можно научиться, и его разгадывать - огромное удовольствие. Он появляется и в моих мастер-классах, которые провожу иногда в Европе. Как ни странно, там он не так известен, как хотелось бы. И очень часто для артистов Западной Европы Островский становится открытием. Знают Достоевского, Чехова, Булгакова, и часто можно услышать: "О, в России есть еще такой великий драматург!"

Где вы ставили в последние годы? Чем занимались, когда началась пандемия?

Анджей Бубень: Меньше работы было в Питере, но была в других городах. Полгода назад работал в Будапеште, в Национальном театре Венгрии поставил "Бурю" Шекспира.

В любимом мною Омском театре драмы выпустил в прошлом году "Визит дамы" Дюрренматта. На днях уезжаю в Ярославль, буду ставить в Волковском театре "Отцы и дети" Тургенева, по моей инсценировке. Потом полечу в Польшу. Работы много.

Из-за закрытых границ нигде не застряли?

Анджей Бубень: Не застрял, слава богу. Правда, отменились какие-то проекты, что-то пришлось перенести. Благодаря этому удалось плотно поработать со студентами - удаленно и очно, мы не теряли время. Мы сейчас выпускаем актерско-режиссерский курс в РГИСИ, в мастерской Юрия Михайловича Красовского (и моего мастера, к слову).

Вы столько ставили произведения Улицкой: в Петербурге - в Театре на Васильевском, в "Балтийском доме", в московском "Современнике", в Пермском Театре-Театре. А будет ли еще что-то?

Анджей Бубень: (Рассмеялся). Часто задаваемый вопрос! Я люблю и ценю Людмилу Евгеньевну, мы поддерживаем связь, идут разговоры о том, что я опять займусь постановкой ее прозы.