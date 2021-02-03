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Рубрика: Культура

Режиссер Анджей Бубень: "Разгадывать Островского – огромное удовольствие"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Анджей Бубень выпустил в Театре-фестивале "Балтийский дом" спектакль "Волки и овцы". Корреспондент "РГ" побывала на премьере и поговорила с режиссером. Островский - один из самых любимых в театрах авторов. Из года в год его пьесы ставили, ставят и, видимо, будут ставить еще долго. Режиссеры, за какую бы из пьес великого драматурга не взялись, говорят, что это материал современный, актуальный, злободневный. Классика на все времена.
Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом" Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"
Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"

Почему из огромного наследия Островского вы выбрали именно "Волки и овцы"?

Фото: Юрий Белинский/ТАСС
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Анджей Бубень: Мне думается, что сегодня этот текст очень актуален. Островский действительно гениальный драматург, у него есть пьесы разного характера. Он был критичным по отношению к своим героям и окружающей его действительности, когда писал "Волки и овцы". А контекст, с которым мы работаем, имеет огромное значение.

В контексте нашего сегодняшнего мира, который окончательно сошел с ума, превратив все нравственные, этические вопросы в денежные, "Волки и овцы" надо обязательно ставить, чтобы показывать, как мы живем, о чем мечтаем, к чему стремимся, чего нам не хватает. Тут еще важно, что это комедия, жесткая, местами неприятная, ироничная, саркастическая. Поэтому я решил взять для постановки эту пьесу. Когда Островский писал ее, в обществе были и "волки" и "овцы", сейчас же у нас волки в овечьей шкуре есть, а овец уже нет.

В наше время перенесли действие?

Анджей Бубень: В какой-то степени. Естественно, мы не играем исторический, классический спектакль, он не "костюмный", а очень жесткий. Мы используем камеры, медиа. Камеры-онлайн дают зрителю уникальную возможность выбора того, что он смотрит, чего из зала не увидит, что дает еще один план, важный для истории Островского: а где находится правда? Там, где вы своими глазами ее видите, или там, что для вас сняли? Сегодняшние СМИ - интересный пласт нашей жизни, они пытаются внушить: то, что преподносят нам - это абсолютная правда. А действительно ли это так? Может, это обман?

Репетируя, вы сказали: "Мы поставили перед собой задачу найти смыслы, которые автор скрыл между строк". Что вы нашли между строк пьесы?

Анджей Бубень: Любой профессиональный режиссер ставит не текст, а то, что нашел между строк. Гениальность известных драматургов в том, что спрятано за их текстами. А это и боль, и одиночество, желание быть любимым - иногда любой ценой. За некой игрой цинизма спрятаны отсутствие человеческих взаимоотношений, и мечта о человеческой беседе. Там много тем между строк можно найти. Такой драматургией заниматься интересно.

Часто эту пьесу берут для юбилея, бенефиса ведущей актрисы труппы. У вас была идея поставить спектакль на Наталью Парашкину?

Анджей Бубень: Нет. Парашкина, конечно, замечательная актриса и человек, с которым я дружу много лет. Но "Волки и овцы" - такой материал, который требует ансамблевого существования. Вообще для Островского нужен хороший актерский ансамбль, его пьесу не вытащить с помощью одной великой звезды, великого актера, все актеры должны быть сильные. Таких удалось подобрать в "Балтийском доме".

Фото: Юлия Кудряшова /Молодежный театр на Фонтанке
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Пишут, что Островского вы ставите в Петербурге впервые. А где-то ставили?

Анджей Бубень: Ставил - в Польше, Венгрии. Я занимаюсь Островским и с моими студентами в Петербурге, будущими режиссерами, считаю, что этот драматург обязателен к постановке, у него многому можно научиться, и его разгадывать - огромное удовольствие. Он появляется и в моих мастер-классах, которые провожу иногда в Европе. Как ни странно, там он не так известен, как хотелось бы. И очень часто для артистов Западной Европы Островский становится открытием. Знают Достоевского, Чехова, Булгакова, и часто можно услышать: "О, в России есть еще такой великий драматург!"

Где вы ставили в последние годы? Чем занимались, когда началась пандемия?

Анджей Бубень: Меньше работы было в Питере, но была в других городах. Полгода назад работал в Будапеште, в Национальном театре Венгрии поставил "Бурю" Шекспира.

В любимом мною Омском театре драмы выпустил в прошлом году "Визит дамы" Дюрренматта. На днях уезжаю в Ярославль, буду ставить в Волковском театре "Отцы и дети" Тургенева, по моей инсценировке. Потом полечу в Польшу. Работы много.

Из-за закрытых границ нигде не застряли?

Анджей Бубень: Не застрял, слава богу. Правда, отменились какие-то проекты, что-то пришлось перенести. Благодаря этому удалось плотно поработать со студентами - удаленно и очно, мы не теряли время. Мы сейчас выпускаем актерско-режиссерский курс в РГИСИ, в мастерской Юрия Михайловича Красовского (и моего мастера, к слову).

Вы столько ставили произведения Улицкой: в Петербурге - в Театре на Васильевском, в "Балтийском доме", в московском "Современнике", в Пермском Театре-Театре. А будет ли еще что-то?

Анджей Бубень: (Рассмеялся). Часто задаваемый вопрос! Я люблю и ценю Людмилу Евгеньевну, мы поддерживаем связь, идут разговоры о том, что я опять займусь постановкой ее прозы.

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