Суд Петербурга запретил ссылки на три аниме-сериала

Кировский районный суд Петербурга запретил распространение ссылок с трех сайтов на аниме-сериалы. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, по ссылкам будут заблокированы сериалы "Ложные выводы", "Игра Дарвина" и "Сладкая жизнь".

Сериалы смотрели специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, они выступили на судебном заседании экспертами.

В сериалах специалисты обнаружили порнографические сцены и элементы насилия. По оценкам экспертов, просмотр этих картин несовершеннолетними может изменить их поведение в деструктивную сторону.

Но при этом сами аниме-сериалы решением суда не запрещаются. Речь идет о трех конкретных ссылках, где не была указана возрастная маркировка.

Дела об аниме-сериалах петербургские суды начали рассматривать с конца прошлого года. В частности, под запрет уже попали отдельные сайты с такими сериалами как "Тетрадь смерти", "Токийский Гуль" и "Эльфийская песнь".

Стоит отметить, что запреты могут быть не только на аниме. В частности, уже больше месяца Колпинский районный суд готовится рассмотреть и дело о запрете песни Моргенштерна под названием "Я съел деда".