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03.02.2021 08:20
Рубрика: Видео

Видео: задержан автохам, не пропустивший "скорую" с пациентом

Текст: Вадим Давыденко

Очередной водитель, демонстративно не желающий уступать дорогу "скорой помощи" с пациентом, задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками местного ГИБДД.

Фото: www.instagram.com/heritageplates/
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Реанимобиль ехал, как полагается, с включенными проблесковыми маячками и сиреной, но упрямый владелец Suzuki CX4 сначала просто не пропустил "скорую" в пробке, а затем несколько раз намеренно подрезал ее, когда дорога уже была свободна.

Видео с регистратора "скорой" облетело соцсети и вызвало бурный отклик не только в Северной столице, но и по всей стране, поэтому "героя" очень быстро удалось установить. 32-летний петербуржец был задержан сутки спустя и внятно не сумел объяснить свое поведение на дороге. По его словам, он никуда в тот момент не торопился и дорогу "хотел уступить, пытался уступить", но почему-то не сумел.

Административное дело по этому инциденту будет рассмотрено в начале февраля, и согласно 2-й статьи 12.17 КоАП РФ "Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами", нарушителю может грозить от штрафа в размере в 3 тысячи рублей до лишение прав на срок от 3 месяцев до года.

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