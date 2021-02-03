Главного пристава Волгоградской области взяли под стражу

Центральный районный суд Волгограда изменил меру пресечения руководителю облуправления службы судебных приставов России Владимиру Евстигнееву. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Вместо запрета определенных действий принято решение о заключении под стражу до 11 марта. Чиновник, обвиняемый по статье "получение взятки", взят под стражу в зале суда.

Ранее Евстигнееву было запрещено выходить за пределы дома с 22 до 6 часов, находиться ближе 30 метров от здания своего управления, общаться со вторым обвиняемым и свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи (за исключением вызова экстренных служб) и пользоваться интернетом.

Ходатайство об изменении меры пресечения поступило 3 февраля. Следователь указал, что Евстигнеев неоднократно звонил по телефону.