Гагаринский районный суд Севастополя вынес решение в пользу 90-летней Галины Тарасовой, которую органы соцзащиты лишили ветеранского статуса. Суд подтвердил, что она действительно работала в детдоме в годы Великой Отечественной войны, а значит относится к труженикам тыла.

- Установить факт работы Тарасовой Г.А. с 1942 по 1945 год в детдоме имени "10-й годовщины Октября" Железнодорожного района города Горького, то есть не менее 6 месяцев в период Великой Отечественной войны, - сказано в решении суда.

"РГ" рассказывала историю Галины Тарасовой 2 февраля 2020 года в статье "В списках не значится". На публикацию отреагировали в следственном комитете, прокуратуре и правительстве Севастополя. Но прошел целый год, прежде чем дело сдвинулось с мертвой точки. За это время у Галины Алексеевны случился инсульт. Когда я встречалась с ней год назад, она ходила по квартире и помнила далекое прошлое вплоть до мелких деталей. Сейчас она лежит и, по словам дочери, плохо понимает, что происходит вокруг.

На заседание суда из-за коронавирусных ограничений пустили только дочь ветерана Светлану Шарлай.

- Я пыталась сказать, что мама и другие дети заработали в колхозе в годы войны 382 трудодня, но слушать меня не стали, - рассказала она. - Не могу понять, почему столько времени ушло, почему нельзя было сразу провести суд? Сначала его откладывали из-за пандемии, потом дело попало к одному судье, но было не так составлено заявление, затем - к другому. Не знаю, дождется ли мама удостоверения, поймет ли.

Суд удовлетворил иск прокуратуры Гагаринского района частично. Он установил факт работы в тылу, но отклонил требования к департаменту труда и соцзащиты населения Севастополя признать за Тарасовой право на получение статуса ветерана и обязать выдать удостоверение. Представитель ответчика на заседание не пришел. В отзыве на иск департамент соцзащиты указал, что не возражает против установления факта работы в годы войны, но не поддерживает двух других требований. Будем надеяться, что это не помешает Галине Алексеевне получить заветную "корочку".

История тянется с 2017 года, когда в управлении труда и соцзащиты Гагаринского района Севастополя Галине Тарасовой отказались выдать удостоверение ветерана российского образца в обмен на украинское. Потому что справок недостаточно. Три года ее дочь обивала пороги чиновничьих кабинетов, пытаясь доказать, что мама не врет, не выдумала историю своей жизни, а ее пожелтевшие истертые справки не подделка. Отца Галины Алексеевны расстреляли, маму сослали в Карлаг, а шестилетнюю девочку отправили в детский дом в Горький (Нижний Новгород). Там она жила все военные годы, училась и работала, летом в колхозе, а в остальное время - в швейной мастерской, помогала раненым в госпитале, который был развернут в их школе.

Наверное, если бы директор знала, что через 75 лет у воспитанников потребуют доказательства работы в детдоме, она бы каждому выдала по такой справке. У Галины Алексеевны есть документы, подтверждающие, что она воспитывалась в детдоме имени 10-й годовщины Октября, что дети из этого учреждения работали в годы войны, но списки с фамилиями не сохранились. Поэтому в управлении соцзащиты ветерану отказали и отправили в суд.

- Маму поставили в унизительное положение, она должна просить, доказывать, ходить по судам, - говорит дочь ветерана. - Маму очень огорчила эта история. Поначалу все откликнулись, обещали помочь, а потом забыли о ней.

Галина Тарасова не единственная, кому отказали в выдаче российского удостоверения ветерана войны. Прокуратура Севастополя за последние полгода сообщила о 16 ветеранах, которых соцзащита отправила в суд отстаивать свои права. И это только те, кто обратился в прокуратуру, к журналистам или в правозащитные организации. Скольких еще жителей лишили статуса, неизвестно.

В основном это труженики тыла, которым сложно доказать, что они работали в колхозах. Трудовые книжки там не заводили, архивы не вели. Записанные в 1990-х годах показания свидетелей, которые хранятся в личных делах в Пенсионном фонде РФ, почему-то не признают.

Статуса лишили и нескольких несовершеннолетних узников концлагерей - их документы чиновники тоже поставили под сомнение. Звучит чудовищно, но это так.

Что говорит закон

Украинские ветеранские документы могут быть заменены на российские для получения мер социальной поддержки согласно законодательству РФ - так сказано в федеральном законе от 22 декабря 2014 г. N 421-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной защиты жителям Республики Крым и Севастополя". Хотя это требование противоречит федеральному конституционному закону N6-ФКЗ от 21.03.2014 "О принятии Крыма в состав России", где в статье 12 говорится, что выданные жителям полуострова украинские документы действуют без какого-либо подтверждения со стороны государственных органов РФ.

Получается, что другие документы крымчан и севастопольцев принимают и меняют на российские, не спрашивая доказательств и подтверждений. Например, водительские удостоверения, документы о праве собственности на недвижимость. Даже принятые когда-то сомнительные решения о выделении участков в природоохранных зонах имеют юридическую силу. А ветеранские удостоверения - нет.

У пожилых людей, переживших войну и фашистские лагеря, требуют справки из учреждений, которых давно не существует. Притом, что эти мученики уже однажды, после развала СССР, собирали доказательства того, что имеют право считаться ветеранами. Почему нельзя принять их документы сразу, не заставлять стариков ходить по судам?

P.S.

Решение суда по делу Галины Тарасовой вступит в силу 16 февраля, затем ей предстоит обратиться в соцзащиту за удостоверением.

Помимо ветеранского статуса, Галину Алексеевну лишили выплат за ордена мужа - инвалида войны Агафангела Тарасова. Он был награжден орденом Отечественной войны I степени и орденом Славы III степени. Она ничего не получала и как пострадавшая от политических репрессий. В 2014 году ей следовало прийти в органы соцзащиты и написать новое заявление. Но сотрудники соцзащиты не уведомили об этом ветерана, просто перестали платить. Пожилая женщина была уверена, что все доплаты к ней приходят, и только в начале 2020 года обнаружила, что это не так. В управлении труда и соцзащиты Гагаринского района отказались принять заявление о назначении выплат с 2014 года, заставили писать заявление с 2020. То есть выплаты за пять лет пропали. За прошедший год с этим вопросом ей также никто не помог. 15 января 2021 года дочь Галины Алексеевны подала заявление в прокуратуру Севастополя с просьбой разобраться в причинах и вернуть положенные по закону выплаты.