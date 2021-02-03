В чем видит свою миссию представитель Свердловской области в Госдуме

Алексей Владимирович, когда нейворудянцы начнут отапливать дома голубым топливом?

Алексей Балыбердин: На днях я был в поселке, пообщался с местным главой - обязанность проводить техприсоединение возложена на ГУП "Газовые сети", где уже начали принимать заявки.

Как часто вы ездите по избирательному округу?

Алексей Балыбердин: Я практически всегда здесь, моя семья живет в Нижнем Тагиле. В Москву, как многие депутаты-одномандатники, летаю на дни пленарных заседаний. А раз в месяц, на так называемой региональной неделе, провожу встречи в округе. Заранее расписываем график приемов, делаем анонсы в местных СМИ. Например, недавно посетил Кировград - в январе в городе произошло много коммунальных аварий. Причина - серьезный износ магистралей. На сегодня ситуация стабилизирована, все жители с теплом. Пообещал главе администрации Александру Оськину, что готов стать участником диалога с министерством энергетики и ЖКХ области: будем искать деньги на капремонт сетей.

Вы очень активны в соцсетях. Это осознанная стратегия?

Алексей Балыбердин: Когда я стал депутатом Госдумы, решил быть максимально открытым для граждан. Завел аккаунты в "Фейсбуке", "Инстаграме", "ВКонтакте", "Одноклассниках", с недавних пор - в "Телеграме" и "Твиттере". Пандемия показала, что это оправданно: пока не было личных приемов, поток обращений через соцсети резко вырос. Комментарии у меня всегда открыты, стараюсь все прочитать, ответить, быть с жителями округа на одной волне.

Социальная сфера важна, но вы работаете в комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, сотрудничаете с ТПП РФ. Кроме того, входите в экспертные советы по ОПК, моногородам, АПК, химпрому, металлургии. Получается, экономическая проблематика вам все-таки ближе?

Алексей Балыбердин: А одно невозможно без другого. Возьмем моногорода, у меня в округе их два: Нижний Тагил и Верхняя Тура. Главная задача - диверсифицировать экономику, создать рабочие места, не зависящие от градообразующего предприятия, улучшить условия жизни. Пока действовала приоритетная программа "Комплексное развитие моногородов", удалось отремонтировать центральные улицы, благоустроить общественные пространства. Кроме того, в 2017 году появились современные входные группы в нижнетагильской поликлинике № 4 и в больнице Верхней Туры, танкограду выделили десять машин скорой помощи за счет федерального бюджета.

Кстати, актуальная тема для города: скорую помощь отдают на аутсорсинг.

Алексей Балыбердин: Я встречался с сотрудниками службы, делал запросы в минздрав Свердловской области: как будет обеспечено трудоустройство водителей? Мне ответили: всем предложено перейти в компанию "РТ-социальная сфера" на прежних условиях, включая доплаты за работу с ковидными пациентами. 135 человек это уже сделали, 25 еще думают. Более того, министр Андрей Карлов меня заверил, что в договоре с аутсорсером предусмотрены серьезные штрафы, вплоть до лишения лицензии, за невыполнение обязательств. Я держу ситуацию на постоянном контроле.

Чему еще вы содействовали как депутат?

Алексей Балыбердин: Удалось снизить плату за вывоз бытового мусора для Нижнего Тагила. Поначалу регоператор "Рифей" выставил 143 рубля в месяц с человека в многоквартирных домах и 168 рублей в частном секторе. Что оказалось даже больше, чем в Екатеринбурге, и вообще одним из самых дорогих тарифов в России. "Рифей" и РЭК меня уверяли, что все рассчитано верно. Тогда я обратился в ФАС и Генпрокуратуру - в итоге тариф для многоэтажек снизился до 117 рублей, сейчас с учетом индексации он составляет около 120 рублей.

Сегодня общественники серьезно занимаются анализом нормативов накопления мусора. Плата за вывоз ТКО для граждан состоит из двух частей: тариф, умноженный на норматив. Если мы соберем доказательства необоснованности норматива, думаю, ее удастся еще снизить.

Безусловно, особое внимание уделяю вопросам экологии. В частности, Нижний Тагил, на чем я настаивал, вошел в эксперимент по квотированию вредных выбросов. В городе установлены дополнительные станции мониторинга воздуха. Они выдают информацию в режиме онлайн. На основании этих замеров будут установлены квоты для каждого предприятия. Если они их превысят - ответят рублем, и серьезно.

Не могу не спросить про очистку Черноисточинского пруда…

Алексей Балыбердин: Это самый знаковый для меня проект за годы депутатской работы. Проблемы с Черноисточинским водохранилищем обострились в 2016 году: оно зацвело буйным сине-зеленым цветом, у тагильчан из кранов лилась вода с характерным запахом. Помню, во время предвыборной кампании мне удалось выступить на совещании под председательством губернатора Евгения Куйвашева в Нижнем Тагиле. Довольно оперативно был утвержден комплексный план по экологической реабилитации водоема. Я постоянно был на связи с областным минприроды, в рамках своих полномочий поддерживал все их действия.

За эти годы пруд полностью обследовали, выявили основные источники загрязнения - шламонакопитель "Водоканала НТ" и сам поселок Черноисточинский, где нет ливневой канализации. Первый объект полностью выведен из эксплуатации. Проект строительства ливневки администрация Горноуральского ГО согласовывает. В 2020-м завершилась реконструкция дамбы, деньги на это дал регион. Из-за того что много лет не работал донный водоспуск, не промывали накопившийся ил.

Теперь нам предстоит собственно очистка дна, общая стоимость работ - 483 миллиона рублей в течение четырех лет. Первый транш от Росводресурсов надо было получить в 2020-м, чтобы успеть по конкурсу выбрать подрядчика и в 2021-м начать чистить. Но в федеральном агентстве согласование заявки затянули. Тогда я поехал туда лично, показал снимки сине-зеленой глади, замора рыбы. Закрепить результат удалось после разговора с тогдашним министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным. В октябре первые 10 миллионов рублей в регион пришли. Хорошо, что подрядчиком выбран "Тагилдорстрой": деньги останутся в городе, а тагильчане - с работой. Я считаю очистку питьевого водоема одной из основных своих задач в новом выборном цикле.

С чем еще пойдете на выборы в 2021 году?

Алексей Балыбердин: Задач достаточно, поэтому и планирую снова баллотироваться.

Так, нацпроект "Образование" позволил открыть новые школы в Нижнем Тагиле, Кировграде, Невьянске. Теперь на очереди Верхняя Тура: в городе всего одна средняя общеобразовательная организация, очень перегруженная. Глобальных очередей в школы и детские сады в округе нет, однако остается проблема с яслями.

Много вопросов поступает по спортивным сооружениям: в Алапаевске следует довести до ума стадион, в Нижнем Тагиле построить легкоатлетический манеж, решить проблемы стадиона "Высокогорец" в водоохранной зоне реки Тагил. Кроме того, мне часто жалуются на разгул бродячих собак в городах, на то, что УК игнорируют обращения жильцов.

Еще одна серьезная задача - поддержка центра эндопротезирования суставов имени Тетюхина. Клиника высочайшего уровня, а испытывает сложности с госзаказами.

Предстоит поработать над повышением доступности нового жилья за пределами Екатеринбурга. Кроме того, необходимо продлить федеральную программу переселения из аварийного фонда. Пока в нее попадают лишь дома, включенные в реестр до 1 января 2017 года. Недопустимо, чтобы люди в XXI веке жили в бараках.

Ключевой вопрос

Лет 20 назад депутата называли слугой народа, сегодня больше законотворцем. Вы себя кем ощущаете?

Алексей Балыбердин: За время работы в Госдуме я был соавтором 22 законопроектов. В частности, один из них сократил пакет документов для регистрации малых предприятий. Не могу не отметить и закон, который при зачислении в школу и детсад отдал приоритет ребятам, у которых там уже есть братья и сестры.

Рассмотрение законопроектов, конечно, занимает массу времени. Но изначально я решил, что основной акцент в работе буду делать на людях. Отсюда и активная работа с населением, и конструктив с главами муниципалитетов. В год в среднем отправлял по 700 депутатских запросов и писем. Практически две трети - по обращениям жителей Нижнетагильского округа или проблемам городов и поселков.

Еще одна важная функция депутата - разъяснение принятых решений. Например, у меня первая встреча после голосования за закон о пенсионной реформе была в профсоюзной организации УВЗ. Думаю, сделал правильно, что никуда не прятался. Хлебнул негатива, но люди, по крайней мере, поняли, почему реформа нужна.

В общении с избирателями всегда рассказываю о формировании федерального бюджета, о 12 нацпроектах, которые опираются на наказы избирателей. В Нижнем Тагиле раньше шутили, что по городу можно передвигаться только на танке. Сейчас в рамках нацпроектов дворы и улицы благоустраивают, на ремонт дорог ежегодно выделяется более 600 миллионов рублей. По нацпроекту "Культура" для музыкальной школы № 2 закупили инструменты, каких даже педагоги прежде не видели. По госпрограмме "Развитие культуры и туризма" финансируются творческие коллективы сельских ДК. И таких примеров много.

На заметку

В феврале начнут работать интернет-приемные в группах "Алексей Балыбердин" в трех основных соцсетях. Кроме того, жители Кушвы, Верхней Туры, Алапаевска, Невьянска, Кировграда, Верх-Нейвинского, Верхнего и Нижнего Тагила, Горноуральского округа по-прежнему могут обращаться к депутату на его личных страницах. Как ожидается, в 2021-м на праймериз "ЕР" в Госдуму можно будет проголосовать через портал госуслуг.