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03.02.2021 21:13
Рубрика: Власть

Вертолет с аптечкой

Возле крупных клиник появляются площадки для санавиации
Текст: Ирина Никитина, Светлана Цыганкова, Яна Шамаева ("Российская газета", Петрозаводск - Тюмень - Ижевск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8374)
Настоящим событием стал тестовый полет в Тюменскую областную клиническую больницу N 2 еврокоптера AS 355 NP. Теперь вертолет доставляет в лечебное учреждение пациентов со сложными заболеваниями регулярно. Впрочем, происходит это не только в Тюмени - в 2020 году в ходе реализации нацпроекта "Здравоохранение" в регионах России заработали более тысячи передвижных медицинских комплексов и открыты свыше 75 вертолетных площадок для санавиации.
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

В Тюменской области долгое время обслуживать дальние Тобольский, Уватский и Вагайский районы медикам помогал вертолет Ми-8. Теперь их сменят современные еврокоптеры - департамент здравоохранения арендует их у компании-перевозчика. Именно для такого легкого воздушного транспорта на территории областной клинической больницы N 2 открыли вертодром - со светосигнальными огнями, ветроуказателем и маяком. И теперь маневренный, легкий и быстрый вертолет поможет сокращать время доставки в клинику пациентов.

Фото: iStock
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Активно санавиацию используют и в Карелии - только с начала 2021 года вертолет Ми-8 15 раз доставил в лечебные учреждения больных. В январе вертолет летал и в Северную столицу: пациент из Костомукши получил сильные ожоги, и ему потребовалась помощь специалистов Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. По словам командира Ми-8 Евгения Зюзина, вертолет доставляет пациентов в Санкт-Петербург за полтора часа, дорога же на автомобиле заняла бы пять часов. Винтокрылая машина оснащена медицинским модулем, который позволяет на время перелета подключить пациента к аппаратам жизнеобеспечения.

Крупную вертолетную площадку открыли в начале 2021 года в Удмуртии - у Первой республиканской клинической больницы. На ней установили сигнальные огни, вертодромный маяк и ветроуказатели.

Вертолет доставляет пациентов из Петрозаводска в Петербург всего за полтора часа 

"Вертолетная площадка значительно сокращает время транспортировки больных. В этом году санавиация совершила 13 вылетов. Госпитализировали пациентов после ДТП, с острым нарушением мозгового кровообращения, инфарктом миокарда, ожогом, опухолью головного мозга, была эвакуирована и одна беременная женщина", - рассказал "РГ" министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак.

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