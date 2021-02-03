Настоящим событием стал тестовый полет в Тюменскую областную клиническую больницу N 2 еврокоптера AS 355 NP. Теперь вертолет доставляет в лечебное учреждение пациентов со сложными заболеваниями регулярно. Впрочем, происходит это не только в Тюмени - в 2020 году в ходе реализации нацпроекта "Здравоохранение" в регионах России заработали более тысячи передвижных медицинских комплексов и открыты свыше 75 вертолетных площадок для санавиации.

В Тюменской области долгое время обслуживать дальние Тобольский, Уватский и Вагайский районы медикам помогал вертолет Ми-8. Теперь их сменят современные еврокоптеры - департамент здравоохранения арендует их у компании-перевозчика. Именно для такого легкого воздушного транспорта на территории областной клинической больницы N 2 открыли вертодром - со светосигнальными огнями, ветроуказателем и маяком. И теперь маневренный, легкий и быстрый вертолет поможет сокращать время доставки в клинику пациентов.

Активно санавиацию используют и в Карелии - только с начала 2021 года вертолет Ми-8 15 раз доставил в лечебные учреждения больных. В январе вертолет летал и в Северную столицу: пациент из Костомукши получил сильные ожоги, и ему потребовалась помощь специалистов Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. По словам командира Ми-8 Евгения Зюзина, вертолет доставляет пациентов в Санкт-Петербург за полтора часа, дорога же на автомобиле заняла бы пять часов. Винтокрылая машина оснащена медицинским модулем, который позволяет на время перелета подключить пациента к аппаратам жизнеобеспечения.

Крупную вертолетную площадку открыли в начале 2021 года в Удмуртии - у Первой республиканской клинической больницы. На ней установили сигнальные огни, вертодромный маяк и ветроуказатели.

Вертолет доставляет пациентов из Петрозаводска в Петербург всего за полтора часа

"Вертолетная площадка значительно сокращает время транспортировки больных. В этом году санавиация совершила 13 вылетов. Госпитализировали пациентов после ДТП, с острым нарушением мозгового кровообращения, инфарктом миокарда, ожогом, опухолью головного мозга, была эвакуирована и одна беременная женщина", - рассказал "РГ" министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак.