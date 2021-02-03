Renault начала патентовать в России семейство нового Logan

Французский концерн Renault начал патентовать в России дизайн автомобилей семейства Logan и Sandero третьего поколения. Первым из линейки охранным документом защитили кросс-версию Sandero, которая по традиции называется Stepway, об этом свидетельствует выгрузка из базы Роспатента.

В документах изображена машина европейского образца - она выпускается в Румынии под маркой Dacia. В спецификации для РФ Logan и Sandero должны иметь марку Renault и несколько другое оформление передней части.

Семейство Dacia Logan / Sandero третьей генерации Renault представила в сентябре 2020 года. По сравнению с предшественниками модели выросли в размерах и получили более современный экстерьер и интерьер.

В основе конструкции моделей лежит платформа CMF-B. Старые Logan / Sandero опирались на базу B0, берущую начало от Renault Clio образца 1998 года. Переход на новое шасси позволил сделать автомобили гораздо более продуманными с точки зрения безопасности.

В Румынии новые Logan / Sandero производят с конца 2020 года. Их оснащают линейкой турбодвигателей последнего экологического класса Euro-6D - объемом 1,0 л, мощностью 65, 90 или 100 л.с. по выбору покупателя.

В России Logan и Sandero будут производить на мощностях АвтоВАЗа в Тольятти, начиная с 2022 года. Это поколение имеет знаковое значение для нашего рынка - на его базе создают Lada Granta следующей генерации. Гамма двигателей новых Logan и Sandero в спецификации для РФ не будет пересекаться с европейскими вариантами.

Напомним, Logan / Sandero второго поколения выпускаются на АвтоВАЗе с 2014 года.