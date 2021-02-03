Решение о допуске зрителей на ЧМ по хоккею в Латвии примут в апреле

Вопрос о допуске зрителей на трибуны на матчах чемпионата мира 2021 года будет решен не ранее апреля, отмечают в Латвийской федерации хоккея. В среду премьер-министр страны Кришьянис Кариньш заявил, что турнир пройдет без болельщиков.

"Сейчас мы готовимся к чемпионату мира в "пузыре", на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация не позволяет думать иначе, сто процентов. То есть попасть на чемпионат смогут те, кто будет аккредитован на него, кто будет на нем работать. Но буквально несколько минут назад мы встречались с нашим министром здравоохранения, где было озвучено - да, мы готовимся провести чемпионат мира в "пузыре", но мы очень заинтересованы предложить рассмотреть вариант, что если ситуация улучшится, какое-то количество зрителей смогут попасть на игры", сказал ТАСС генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс.

Он добавил, что это может произойти только в случае улучшения ситуации с коронавирусом. Есть варианты, что турнир пройдет или в "пузыре" без зрителей, или же на трибуны может быть допущено 20 и более процентов.

"Поэтому такой план есть, и мы в ближайший месяц его представим, но никто в мире сейчас не сможет сказать, как будет развиваться ситуация дальше - сегодня только 3 февраля. И все-таки самое главное - обеспечить проведение чемпионата мира", - сказал он.

Турнир в Риге состоится с 21 мая по 6 июня 2021 года.