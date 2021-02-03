Роспотребнадзор: Полная слепота после COVID-19 является единичным случаем

Британские медики описали первый клинический случай развития стойкой корковой слепоты как осложнения при COVID-19. Эту информацию прокомментировала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, полная слепота после COVID-19 на сегодняшний день является единичным случаем, поэтому делать выводы о том, что это однозначно связано с коронавирусом, пока нельзя, пишет РИА Новости. Эпидемиолог предположила, что у пациента мог быть инсульт, связанный с гемодинамическими нарушениями. Либо данный клинический признак может быть связан с проявлениями энцефалопатии, которая была у больного еще до COVID-19, и могла усугубиться на фоне гипоксии, электролитных нарушений, интоксикации.

Пшеничных подчеркнула, что неврологам необходимо подробно изучить данный случай и все обстоятельства возникновения патологического состояния у пациента.

Корковой слепотой называется полное отсутствие зрения, обусловленное поражением затылочных долей головного мозга. При этом зрачки обычно продолжают реагировать на свет.