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03.02.2021 14:08
Рубрика: Происшествия

СК предъявил Фургалу обвинение в окончательной редакции

Текст: Александр Степанов
Следственный комитет РФ предъявил экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в окончательной редакции в причастности к убийствам трех предпринимателей. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, по версии следствия, Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

По ее словам, экс-губернатору в окончательной редакции предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом" и по части 3 статьи 222 УК РФ "Незаконное хранение оружия и взрывных устройств".

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Представитель СК РФ отметила, что установлены и арестованы два исполнителя преступлений - Марат Кадыров и Андрей Палей.

"Решения о совершении убийств были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников", - сказала Петренко. В частности, с целью расширения бизнеса Фургал и его компаньон Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области. Там аналогичной предпринимательской деятельностью занимался Смольский, который "принимал товар по более высокой цене, создавая конкуренцию Фургалу".

Фургал и Мистрюков хотели вытеснить Смольского с рынка и требовали от него изменения цен. С этой целью они неоднократно провоцировали конфликты, в том числе путем подачи заявлений в правоохранительные органы.

По словам Петренко, не достигнув желаемого результата, соучастники приняли решение о физическом устранении конкурента.

"В гараж, где находился потерпевший, были брошены две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с его воротами. Вторая граната попала внутрь, но не взорвалась, благодаря чему Смольский выжил, получив телесные повреждения", - рассказала представитель СК РФ. После этого конкурент, как и требовали обвиняемые, снизил закупочные цены на металл.

Петренко напомнила, что исполнитель преступления Марат Кадыров был установлен, задержан и арестован по обвинению в совершении особо тяжкого преступления.

По ее словам, преследуя корыстные интересы, Фургал и Мистрюков также организовали устранение Зори.

"Поводом послужила неприязнь, возникшая на почве длительного конфликта между соучастниками и предпринимателем из-за судебных разбирательств по поводу приобретенного Зорей железобетонного завода", - рассказала Петренко. Она подчеркнула, что по указанию Фургала и Мистрюкова участниками организованной преступной группы предприниматель был убит.

"Исполнителем этого преступления выступил участник организованной группы - Андрей Палей, который также в настоящее время находится под стражей и обвиняется в убийстве двух и более лиц, организованной группой", - сказала представитель СК РФ.

По версии следствия, после убийства Зори Фургал и его деловые партнеры - Мистрюков и Олег Булатов - задерживались в качестве подозреваемых, так как имевшийся между ними конфликт был очевиден для всех. Однако в 2004 году уголовное преследование в отношении них было прекращено ввиду недостаточности доказательств для привлечения к уголовной ответственности.

Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
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"Вместе с тем своих компаньонов в организации этого убийства заподозрил бывший сотрудник милиции Булатов. Фургал и Мистрюков, опасаясь обращения Булатова в правоохранительные органы и дачи показаний против них, дали указание совершить его убийство, которое вновь исполнил Палей", - сказала представитель СК РФ.

По словам Петренко, причастность Фургала и других участников организованной преступной группы к убийствам и покушению на убийство подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями произведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности.

Остальным участникам организованной преступной группы также предъявлены обвинения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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