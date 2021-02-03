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03.02.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

СМИ узнали новые подробности об электромобиле Apple

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости
Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости

СМИ опубликовали новые подробности о проекте партнерства корейского автопроизводителя Hyundai-Kia и американского технологического гиганта Apple.

Фото: Пресс-служба Kia.
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По данным новостного агентства Donga.com, партнером Apple будет Kia, причем американский концерн инвестирует в нее 3,6 млрд долларов - средства направят на разработку и организацию производства электромобилей Apple на мощностях Kia в Джорджии (США). Соглашение стороны подпишут 17 февраля.

На заводе Kia к 2024 году будут выпускать по 100 000 электромобилей Apple ежегодно. В дальнейшем возможно расширение до 400 000 машин в год.

На фоне слухов акции Kia Corp. утром 3 февраля мгновенно взлетели на 14,5%, достигнув максимума с 1997 года. По состоянию на 13:00 мск произошла небольшая корректировка, но цена бумаг Kia остается выше на 12% относительно уровня суточной давности.

Представители компаний Apple и Kia на запросы агентства Reuters о комментариях ответили отказом.

Apple - разработчик и продавец смартфонов, персональных компьютеров и другой электроники. Основной продукт компании - смартфоны семейства IPhone, производство которых по заказу американской компании ведется тайваньской фирмой Foxconn.

#Kia