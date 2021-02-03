В команде Зеленского странно объяснили отключение оппозиционных телеканалов

Отключение указом президента Зеленского трех оппозиционных телеканалов в президентском офисе ожидаемо объяснили борьбой с "российской пропагандой".

Так, советник главы офиса и президентский спичрайтер Михаил Подоляк назвал лишение телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина" элементом борьбы с "дезинформационной деятельностью РФ", и потому "ожидаемым и очевидным". "Это абсолютно прозрачное решение. Мотивированное, фактическое. Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине. Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями. Все это заслуживает оценки от государства - и такая оценка дана решением СНБО", - заявил Подоляк.

Напомним, в ночь на среду было введено решение украинского Совета безопасности и обороны (СНБО) под которым стоит подпись Зеленского, которым против владельца телеканалов, депутата парламента от партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" (ОПЗЖ) Тараса Козака вводятся персональные санкции. Одним из поводов для этого, как считают в партии, стала трансляция встречи главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука с президентом России. На ней, к слову, обсуждалась возможность производства на украинских фармацевтических мощностях российской вакцины "Спутник V".

Руководство каналов, в свою очередь, видит иные причины отключения. В частности, широкое обсуждение коррупции в окружении Зеленского. Например, его главного пропагандистского проекта "Большая стройка", в рамках которого плановый ремонт дорог в прошлом году был представлен как небывалое расширение сети шоссе и проводился по теневым схемам и многократно завышенным сметам. При этом все нити воровства ведут к приближенным к Зеленскому лицам, каковой информацией уже заинтересовались и европейские СМИ.

Немаловажным является и тот факт, что санкции против Тараса Козака Зеленский ввел незаконно: законодательство Украины не предусматривает возможности введения рестрикций против своих граждан. В этой связи ОПЗЖ официально обозначила действия президента и СНБО как попытку узурпации власти.