В Австрии "Спутник V" включат в национальный план вакцинации

Это стало необходимым после того, как была дана рекомендация о вакцинации активным ингредиентом AstraZeneca только лиц моложе 65 лет. Кроме того, подтверждена эффективность и безопасность "Спутника V", следует из публикации одного из наиболее уважаемых медицинских журналов мира Lancet.

Российская вакцина "Спутник V" является "возможностью для Австрии", комментирует лидер партии "Свобода" Норберт Хофер. По его словам, эффективность препарата подтвердили британские эксперты.

"После неудачи ЕС в организации вакцин и банкротства Австрии вокруг AstraZeneca, настало время наладить контакты с Россией, как это уже успешно сделала Венгрия", - отметил политик.

Норберт считает, что в Австрии много людей, которые хотят получить вакцинацию, но в настоящее время медленная доставка вакцин препятствует этому. Австрийцы должны использовать все возможности для закупок российского препарата, тем более что он используется уже в 15 странах мира, уверен политик.