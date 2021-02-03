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03.02.2021 11:59
Рубрика: В мире

В Австрии "Спутник V" включат в национальный план вакцинации

Текст: Александр Саможнев
Министр здравоохранения Австрии Руди Аншобер должен представить в среду план вакцинации, который расширят за счет включения в него российской вакцины "Спутник V", сообщает портал Nachrichten.at.

Это стало необходимым после того, как была дана рекомендация о вакцинации активным ингредиентом AstraZeneca только лиц моложе 65 лет. Кроме того, подтверждена эффективность и безопасность "Спутника V", следует из публикации одного из наиболее уважаемых медицинских журналов мира Lancet.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Вакцина "Спутник V" допущена к применению в Мексике

Российская вакцина "Спутник V" является "возможностью для Австрии", комментирует лидер партии "Свобода" Норберт Хофер. По его словам, эффективность препарата подтвердили британские эксперты.

"После неудачи ЕС в организации вакцин и банкротства Австрии вокруг AstraZeneca, настало время наладить контакты с Россией, как это уже успешно сделала Венгрия", - отметил политик.

Норберт считает, что в Австрии много людей, которые хотят получить вакцинацию, но в настоящее время медленная доставка вакцин препятствует этому. Австрийцы должны использовать все возможности для закупок российского препарата, тем более что он используется уже в 15 странах мира, уверен политик.

В мире Европа Австрия Вакцинация от коронавируса

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