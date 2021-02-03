В Беларуси пройдет выставка к 100-летию Шамякина и Мележа

В Государственном музее истории белорусской литературы 8 февраля откроется литературно-документальная экспозиция "Ад палескіх імхоў да асвейскіх крыніц...", приуроченная к 100-летию со дня рождения Ивана Шамякина и Ивана Мележа.

Ивана Шамякина и Ивана Мележа связывает не только литература и общий год рождения. Они оба родились в Полесье и еще при жизни стали классиками. Оба - народные писатели Беларуси.

"Литературно-документальная экспозиция поможет узнать об этом гораздо больше. Иван Мележ оставил нам легендарную "Палескую хроніку" ("Людзі на балоце", "Подых навальніцы", "Завеі, снежань"), а произведения Ивана Шамякина "Трывожнае шчасце", "Сэрца на далоні", "Вазьму твой боль", как и раньше, откликаются в сердцах читателей", - со ссылкой на музей рассказывает БЕЛТА.

На выставке будут представлены портреты и фотографии писателей, личные вещи и книги с автографами. Особое место займут иллюстрации к произведениям писателей, созданные известными художниками Арленом Кашкуревичем и Натальей Поплавской. Лейтмотивом станут воспоминания Ивана Шамякина "Палёт над Палессем", посвященные Ивану Мележу.

Выставка будет открыта для посетителей до 16 августа.