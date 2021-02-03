В ЕС приветствуют продление РФ и США договора СНВ

Евросоюз приветствовал продление Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В Брюсселе уверены, что этот шаг усилит международную и европейскую безопасность. Соответствующее заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"ЕС приветствует соглашение, достигнутое Россией и США, по продлению ДСНВ на дополнительные пять лет. ЕС придает особое значение договору СНВ-3, принимая во внимание его ключевое значение для международной и европейской безопасности", - говорится в тексте заявления.

В ЕС также призвали добиваться дальнейшего сокращения ядерных арсеналов двух крупнейших ядерных держав - России и США.

Напомним, что сегодня вступило в силу соглашение РФ и США о продлении ДСНВ.