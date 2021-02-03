В Москве открылась выставка-форум "Уникальная Россия"

В Москве в Выставочном центре "Гостиный двор" с 28 февраля начала свою работу художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия". Она проводится при поддержке Министерства финансов РФ, Министерства промышленности и торговли РФ.

Выставка-форум "Уникальная Россия"

Среди организаторов и участников выставки-форума - партнеры Постоянного Комитета Союзного государства. Праздничные мероприятия и презентации проектов посвящены целому ряду юбилейных дат и знаковых событий в истории России. В Беларуси пройдет выставка к 100-летию Шамякина и Мележа На выставке представлены более 30 фото и арт-проектов: живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, в том числе работы торжокских золотошвеек, которые планировалось показать в прошлом году на Дне Союзного государства в рамках фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Работа выставки продлиться до 14 февраля.

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