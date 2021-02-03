В Москве открылась выставка-форум "Уникальная Россия"

Среди организаторов и участников выставки-форума - партнеры Постоянного Комитета Союзного государства. Праздничные мероприятия и презентации проектов посвящены целому ряду юбилейных дат и знаковых событий в истории России.
На выставке представлены более 30 фото и арт-проектов: живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, в том числе работы торжокских золотошвеек, которые планировалось показать в прошлом году на Дне Союзного государства в рамках фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Работа выставки продлиться до 14 февраля.