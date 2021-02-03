В ВОЗ приветствуют публикацию данных о вакцине "Спутник V" в The Lancet

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует публикацию журнала The Lancet о вакцине "Спутник V", это говорит о ее качестве, заявила сегодня представитель организации в России доктор Мелита Вуйнович.

"Мы очень приветствуем, конечно, публикацию, которая... говорит об эффективности вакцины", - заявила Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24" о публикации создателей вакцины о промежуточных результатах третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V".

Результаты завершающей фазы испытаний были опубликованы в одном из наиболее авторитетных медицинских журналов - The Lancet. Это рецензируемое издание, то есть со всеми статьями перед публикацией знакомятся и пишут отзывы наиболее авторитетные ученые.

Вакцина "Спутник V" подтвердила высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. От тяжелого течения COVID-19 вакцинация российским препаратом защищает полностью.

Ранее в том же ключе высказался по поводу публикации в The Lancet глава Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге. Он также заявил, что "приветствует результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Безопасные и эффективные вакцины являются важнейшим инструментом в борьбе с COVID-19. Я приветствую результаты промежуточного анализа данных третьей фазы исследования российской вакцины "Спутник V", - написал Клюге в Twitter. Кроме того, он отметил, что представление всех необходимых данных о вакцине необходимо при формировании перечня препаратов, рекомендуемых ВОЗ для экстренного применения.