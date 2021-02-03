Volkswagen начнет продажи новой версии Polo для болельщиков футбола

Марка Volkswagen анонсировала выход на российский рынок лифтбека Polo в новой специальной версии Football Edition, при покупке которой подарят набор аксессуаров болельщика.

Новое исполнение приурочено к грядущему чемпионату Европы по футболу и создано на базе комплектации Status. Модель можно заказать со 110-сильным 1.6 MPI в паре с 5-ступенчатой МКП или 6-скоростным "роботом" или с турбомотором 1.4 TSI с отдачей 125 л.с., сагрегатированным с "преселективом" 7-DSG.

На крышке багажника Polo Football Edition есть специальный шильдик, на порогах установлены накладки. Оснащение новинки дополнено передним центральным подлокотником, салонными ковриками с логотипом Чемпионата, камерой заднего вида, мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем и шестью динамиками, USB-разъёмами для задних пассажиров.

Также к седану в спецверсии прилагается рюкзак, шарф болельщика, грим и игрушечный медведь в образе фаната.

Цены пока не названы. В настоящее время стоимость Volkswagen Polo в комплектации Status начинается от 1 066 900 рублей за версию с "атмосферником" в паре с "ручкой", за лифтбек со 125-сильным мотором просят 1 164 900 рублей. Оборудование, которое дополнительно получила модель в версии Football Edition соответствует пакету "Мультимедиа" за 30 500 рублей. То есть примерную стоимость "Volkswagen Polo для болельщиков" определить несложно.

Производство Polo Football Edition стартует в марте 2021 года, продажи начнутся в апреле.