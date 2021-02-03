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Рубрика: Общество

ВОЗ: "Британский" штамм коронавируса выявлен за неделю еще в 10 странах

Фото: AFP/Luis ACOSTA Фото: AFP/Luis ACOSTA
Фото: AFP/Luis ACOSTA

Отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса (VOC-202012/01), обнаруженный первоначально в Великобритании, выявлен с 27 января еще в 10 странах мира. Об этом говорится в опубликованном во вторник еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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"По состоянию на 2 февраля в общей сложности 80 государств, расположенных во всех шести регионах ВОЗ, сообщили о завезенных случаях или же о передаче этой разновидности вируса в местных общинах", - цитирует ТАСС документ.

Отмечается также, что штамм коронавируса, информация о котором первоначально поступила из ЮАР (501Y.V2) за неделю выявлен еще в восьми странах, их общее число достигло 41. А разновидность, обнаруженная в Бразилии и получившая наименование P.1, присутствует в 10 государствах.

Ранее в НИИ гриппа сообщили, что среди вирусов, выявленных в России, в настоящее время не обнаружено вариантных штаммов из Великобритании (за исключением завозного случая в декабре), Бразилии, ЮАР и США. Установлено, что сейчас на территории нашей страны доминирует генетический клайд GR (89% всех циркулирующих вирусов). "Данная линия возникла в конце февраля 2020 года, встречается в мире повсеместно и составляет более 55% генетического разнообразия вирусов SARS-CoV-2 в России", - отмечают специалисты.

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