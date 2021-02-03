ВОЗ рекомендует продолжать носить маски

Снятие ограничительных мер - не повод отказываться от ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сказала представитель Всемирной организации здравоохранения в нашей стране Мелита Вуйнович.

"Надо быть очень осторожными, - предупредила она. - Очень важно, чтобы мы сейчас могли снизить число зараженных практически до нуля или до очень низкого уровня. Но и при этом уровне не надо расслабляться. Это значит, что масочный режим, социальная дистанция будут очень важны".

Кроме того, по мнению Вуйнович, огромную роль в избавлении от коронавируса играют и системы обнаружения зараженных людей.

За минувшие сутки в России выявлено 16,5 тысячи случаев COVID-19. С начала пандемии им заразились 3,9 млн человек.