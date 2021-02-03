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03.02.2021 16:05
Рубрика: Общество

Врач объяснила, почему пожилым нужно делать прививку от COVID-19

Текст: Наталья Саванкова
Фото: Пресс-служба минздрава Пензенской области Фото: Пресс-служба минздрава Пензенской области
Фото: Пресс-служба минздрава Пензенской области

Прививка от коронавируса поможет организму пожилых людей натренировать иммунный ответ с наименьшей нагрузкой на организм. Такое мнение озвучила главный внештатный терапевт минздрава Пензенской области Елена Власова.

Фото: РИА Новости
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- Прививка - это введение измененного аденовируса, который безопасен, но может синтезировать белки коронавируса. Организм начинает вырабатывать на него, как на чужака, иммунный ответ. Получив частичку вируса посредством прививки, запускается своеобразная тренировка, чтобы достойно встретиться с настоящим противником, - пояснила Елена Власова.

У пожилых иммунная система в силу возраста менее активно отвечает на возбудителя, что грозит тяжелым течением болезни с осложнениями.

- Ученые связывают это со старением всех функциональных систем, в первую очередь с жесткостью и закупоркой сосудов, которые ведут к развитию атеросклероза. Также нарушается углеводный обмен и изменение метаболизма. Создаются предпосылки для развития сахарного диабета, который в свою очередь сопровождается иммунодефицитом, - говорит доктор.

В декабре были подведены итоги исследования, показавшие, что вакцина "Спутник V" безопасна для людей в возрасте старше 60 лет.

Фото: АФК "Система"/ТАСС
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- После прививки могут отмечаться головная боль, небольшое повышение температуры тела и боль в месте инъекции. Но согласитесь, лучше небольшое недомогание, которое пройдет за один день дома, чем длительное лечение в больнице, - считает Елена Власова.

С осторожностью необходимо применять вакцину при ряде хронических заболеваний. Поэтому перед прививкой обязательно посещение терапевта.

В Пензенской области прививку уже сделали около трех тысяч человек, работают 36 стационарных и несколько передвижных пунктов вакцинации.

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