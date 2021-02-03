Захарова: Ждем от Запада открытого доступа к судам для дипломатов РФ

Москва ожидает открытости в вопросе допуска российских дипломатов к судебным заседаниям в западных странах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Примеров недопуска российских дипломатов на судебные заседания, где рассматриваются дела граждан России... немало. Ожидаем от наших коллег аналогичной (России - прим. "РГ) открытости, соблюдения прав и законных интересов российских граждан, а также напоминаем об обязательстве не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания, как это зафиксировано в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - заявила Захарова.

Она также подчеркнула, что ввиду повышенного интереса иностранных дипломатов к судебному процессу над Алексеем Навальным российская сторона не "препятствовала их присутствию".

"По данным пресс-службы Симоновского суда, на заседании присутствовали представители дипмиссий 14 государств. При этом посольства Польши и Швейцарии прислали каждое сразу двух своих сотрудников", - сообщила дипломат.

И такая правоприменительная практика России в вопросе допуска на судебные заседания сотрудников иностранных дипмиссий "резко контрастирует с тем, с чем сталкиваются сотрудники посольств" РФ, когда заявляют о своем намерении посетить судебные процессы с участием россиян, отметила Захарова.