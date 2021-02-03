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Рубрика: Происшествия

Зюганов прокомментировал решение суда по Навальному

Текст: Татьяна Замахина
Замена условного срока на реальный для блогера Алексея Навального - законное и давно назревшее решение. Об этом "Российской газете" заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" и заменить его на реальный - 2 года 8 месяцев лишения свободы.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Специальный репортаж из зала Мосгорсуда

Это было ожидаемым решением из-за несоблюдения им положенных по закону ограничений, считает лидер КПРФ. По его словам, властям давно надо было говорить с ним жестко, а не "играть". "За то, что он сделал - любого простого смертного давно бы посадили, - считает Зюганов. - И то, что его отправили за решетку, вполне законное решение".

Политик заметил, что его отношение к Навальному всегда было "сугубо отрицательным". "Потому что я знаю, как эту публику готовят за океаном", - пояснил лидер КПРФ.

В данном случае этот персонаж "выступает не только как коммерсант, который проворовался, он выступает как предатель, который приехал поджигать страну", - сказал Зюганов, оценивая вердикт суда.

К каким последствиям приводят попытки такого рода - показывают примеры Украины и Беларуси, сравнил политик. Поэтому к подобным "поджигателям" надо "применять все меры государственного воздействия", продолжил глава КПРФ.

Что касается незаконных акций протеста, то "за предателя выходить могут только сбитые с толку люди", заметил Зюганов. Он возмущен методами, которые при этом используются - в частности, привлечением на акции протеста несовершеннолетних. "Когда детей стали гнать впереди - это как нацисты, которые гнали женщин и детей на минное поле", - сравнил лидер КПРФ.

Парламентарий также обратил внимание на то, что в Мосгорсуд на слушание по этому делу прибыли сотрудники посольств разных стран, в том числе европейских. "Представители посольств - что им делать у нас на суде? - задал вопрос Зюганов и сам на него ответил: - Дело в том, что Навального по-прежнему хотят использовать в качестве зажигательного снаряда, чтобы организовать у нас майдан".

"Мы сильные, умные, образованные и им категорически не нужны, - считает он. - И новый президент США Джозеф Байден никогда не скрывал, что мы являемся врагом номер один. Мы им не нравились ни в виде имперской России, ни советской, ни в виде РФ. Я против конфронтации. Но мы должны понимать, в каком мире живем".

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Зюганов считает, что нужно "спокойнее относиться к тому, как Запад отнесется к приговору Навальному". "Будут шуметь, вон они уже список составили, - добавил он. - Но Запад признает сильных, умных и успешных. Будем сильными - заткнутся. Будем слабее - будут душить".

И еще один аспект, на который обратил внимание лидер КПРФ: "сейчас в России есть почва для этих провокаторов". "И нам надо убрать эту почву, - призвал он. - Тогда нам эти попы Гапоны будут не страшны". Он пояснил, что в первую очередь надо изменить экономическую ситуацию - "увеличивать бюджет деревни, выделить деньги на науку, отказываться от дистанционного образования и принимать другие меры, необходимые стране".

Происшествия Правосудие Суд Партии КПРФ

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