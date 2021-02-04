"Аякс" по ошибке не заявил на Лигу Европы самого дорогого игрока

Амстердамский "Аякс" не внес в заявку на Лигу Европы УЕФА приобретенного за 22,5 млн евро у "Вест Хэма" нападающего Себастьяна Алле.

Клубы-участники плей-офф должны были до 2 февраля внести в заявку на турнир игроков. "Аякс", которому предстоит в 1/16 финала сыграть с французским "Лиллем", отправил список игроков, в котором не оказалось Алле, сообщает ВВС.

Как сообщается, в "Аяксе" была допущена ошибка, сейчас клуб связался с Королевским футбольным союзом Нидерландов и УЕФА, но ответ пока не получен.

При этом в заявке остался Куинси Промес, который в скором времени должен перейти в "Спартак". Как это отразится на вероятном переходе игрока в московский клуб, пока непонятно.